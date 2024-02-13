6山友攀能高峰1人摔傷膝蓋骨折　空勤直升機完成吊掛送醫

▲空中勤務總隊13日出動編號NA-715的黑鷹直升機，在花蓮縣能高峰山區吊掛摔傷的女山友下山就醫。（圖／空中勤務總隊提供）

記者黃哲民／花蓮報導

花蓮縣消防局今（13日）中午接獲1支6人登山隊電話求助，指1名女隊友摔傷雙腳腳踝疑似膝蓋骨折、無法行走，且頭部撞擊石頭無外傷但劇烈疼痛，消防局通報空中勤務總隊出動黑鷹直升機協助吊掛救援，下午2點多順利將傷患運送到花蓮市德興棒球場，交由消防局救護車載往就醫。

這起登山意外事故發生於昨（12日）天農曆大年初三下午，6名山友組隊攀登花蓮縣秀林鄉能高峰，途中在白石妹池一帶，1名50歲女山友跌倒摔傷兩腳踝，不僅疑似膝蓋骨折走不動，頭部還撞擊石頭，雖無外傷，但疼痛不堪，大家都沒帶止痛藥可以緩解。

▲空中勤務總隊13日出動編號NA-715的黑鷹直升機，在花蓮縣能高峰山區吊掛摔傷的女山友下山就醫。（圖／空中勤務總隊提供）

花蓮縣消防局今中午接獲這支登山隊電話求助，立刻通報空勤總隊請求出動直升機協助救援，空勤總隊花蓮駐地勤務第1大隊第3隊接獲指示，下午1點20分由正駕駛金立平、副駕駛陳兆宇、機工長洪榮伸與消防署特搜隊小隊長張力家、隊員游皓中，共乘編號NA-715的黑鷹直升機從花蓮機場起飛馳援。

歷經半小時航程，黑鷹直升機沿著花東縱谷爬升到1萬1000呎，順利抵達目標區發現目標，完成必要檢查與風險評估後，下午1點52分搜救員吊掛出艙至地面，下午1點58分將女傷患吊掛上機，下午2點20分平安降落花蓮市德興棒球場，由等候的消防局救護車接手轉診就醫，圓滿完成任務。