快訊／晚安小雞逃出來了！驚魂一夜「遭電擊棒凌虐」　傷勢曝光

記者朱祖儀／綜合報導

網紅「晚安小雞」12日開直播隻身前往柬埔寨「凱博園區」，不過期間疑似遭人毆打，接著一名身穿迷彩服軍人入境，直播隨即中斷。不過稍早晚安小雞臉書又突然開直播，只見他滿身是傷，衣服還破掉，看起來相當悽慘，不過已經順利逃出。

▲晚安小雞逃出來了。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

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晚安小雞12日潛入柬埔寨西港「凱博園區」直播，開播後還喊「我是豬仔」，不過走進園區建築物內部，被穿著軍裝的男性發現，雙方隨即展開追逐。晚安小雞逃到一半在某層樓被絆倒，手機掉落在地，接著就聽到疑似打鬥聲音以及哀號，隨後直播中斷，晚安小雞失聯一整晚，令外界相當擔心。

不過今（13）日稍早「晚安小雞」突然在臉書開直播，只見他先是瘋狂逃竄，看起來相當狼狽，身上衣服都被撕爛，還有多處傷痕。等到稍微停下後，他才透露自己被綁了一整晚，遭電擊棒凌虐，一旁還有好幾名拿槍的男子，期間因為聽不懂對方說的話，無法得知交談內容，但最後他身上3、4千美金都被拿走，對方才決定放他離開。

從畫面也看到，晚安小雞的衣服被撕開，且臉上和身上也有多處傷痕，頭髮也被剃了一半，腹部也有被電擊棒凌虐的痕跡，皮膚紅腫不堪，脖子上也有勒痕，看起來十分悽慘。

另外，還有疑似晚安小雞的IG小帳發限時動態，表示「哥姐我目前被送到一間醫院了，大家不要為我擔心，願一切安好」、「哥姐這裡訊號好差，目前醫生說腦部撕裂傷，好怕被收手雞，感謝你們一路以來的支持」，不過無法證實帳號是否為本人。