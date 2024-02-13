苗栗小7女店員遭挾持！被強壓櫃檯狂哭叫　現場驚悚畫面曝

記者蔡文淵、吳佩蓁／苗栗報導

苗栗竹南火車站對面一間7-11超商，13日下午2時15分發生女店員遭外籍男移工挾持事件，有民眾拍下事發當下影片，只見一名帶著黑色帽子、口罩男子突衝進櫃台抱住女店員，嚇得女店員驚慌失措，不斷尖叫，3名熱心民眾見狀立刻報警，並衝上前幫忙才將男子拉開。

▲26歲沙姓移工突衝進超商櫃台挾持女店員 。（圖／翻攝黑豪家族）

影片中，一名黑衣男戴著口罩、棒球帽突然衝進超商櫃台強抱女店員，嚇得女店員不斷哀號尖叫，1名女民眾趕緊上前抱住女店員防止她被抓走，另外2名男民眾也分別從櫃檯內外聯合將男子拉開，但男子仍不鬆手，幾乎快將女店員壓在櫃檯桌面上，附近的民眾不斷向對方大喊「放開」、「你不可以這樣」、「你放開她啦」、「她跟你什麼關係?」但該名男子都無法正常回答，最後3名民眾聯手才將該名男子拉開，警方獲報後，隨即派出多名警力前往，經警民合作，合力將滋事的男子壓制帶回派出所。

▲警方將沙姓移工壓制帶回派出所 。（圖／記者蔡文淵翻攝）



警方表示，初步了解，該名黑衣男是26歲沙姓印尼籍男移工，他自述因遭騙自南部北上至苗栗，心情不好才在竹南火車站東站對面超商有脫序行為，因該名移工不太會講中文，經過通譯翻譯表達意思，目前尚無毒物、酒精反應，因身體不適，目前已送到醫院就醫。

▲苗栗竹南火車站對面一間超商發生女店員遭外籍男移工挾持事件 。（圖／記者蔡文淵攝）

竹南分局呼籲，民眾遇有糾紛或滋事案件，應即通知警方到場處理，避免危害擴大，對於細故糾紛之處理方式，應以理性之態度及尋求正常管道處理，以免觸法，因小失大。竹南分局將持續秉持維護社會安寧之態度，加強查緝及防制不法事件，守護人民生命財產安全。