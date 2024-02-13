金門民宅前火燒車嚇壞鄰居　BMW剛出保養廠回家突起火恐報廢

▲號稱「戰鬥村」的金門縣瓊林村，13日發生民宅前火燒車意外，剛從保養廠開回家的BMW轎車面目全非。（圖／記者林名揚攝）

記者黃哲民、林名揚／金門報導

號稱金門「戰鬥村」的瓊林村1處民宅聚落廣場，今（13日）下午發生火燒車意外，1輛剛從保養廠開回家的BMW轎車，不知何故從引擎室冒出濃煙隨即起火，驚動鄰居紛紛把愛車開走以免遭殃，消防局出動4車16人及時到場撲滅，起火原因仍待調查。

這起火警發生於今天下午3點多，停在瓊林村1戶民宅矮牆前的BMW 520I轎車，突從車頭引擎蓋下冒出滾滾濃煙，隨即起火，目睹的鄰居喊叫示警，眾人擔心遭波及，連忙把停在周邊的愛車開走避難。

▲號稱「戰鬥村」的金門縣瓊林村，13日發生民宅前火燒車意外，剛從保養廠開回家的BMW轎車面目全非。（圖／記者林名揚攝）

金門縣消防局出動轄區金湖、金沙與金寧3個消防分隊趕往灌救，16位警義消密集噴水降溫，4輛消防車在旁警戒，壓制火勢後，消防隊員冒險將燙得直冒煙的引擎蓋撬開狂灌水，終於撲滅悶燒的火苗，圍觀眾人也鬆了一口氣。

蔡姓車主在旁心疼愛車引擎蓋與引擎室變成廢鐵、大概要報銷。據悉，事發前他剛把車從保養廠開回家，沒想到突然著火，至於起火原因將由消防局調查。