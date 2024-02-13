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屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦

▲▼屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲男子違停，卻不斷嗆聲並要求騎士刪除照片。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東市一名男騎士11日行經民生路時，機車專用道被一輛自小客車違停霸佔，且對方將後車廂打開，避免被拍攝車牌檢舉。對此，男騎士騎到汽車前方，拍攝車牌後與車主一家人發生口角，並將過程PO網。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」12日晚間PO出該段行車紀錄畫面。畫面顯示，男騎士11日下午4時17分許行經民生路，行徑方向被違停汽車擋住，而隔壁車道標記禁行機車，讓他迫不得已只能繞到前方拍攝違停狀況，並要求駕駛移車。

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此時，男駕駛發現違停被拍，立刻帶著妻子、親友到場嗆聲，不斷大罵騎士並要求刪除照片。

男騎士本來好聲好氣地說，「我是希望你們走，才拍一張照片，我沒有全程錄影喔」，但男駕駛卻不斷跳針地說「你為什麼不敢刪？為什麼不敢刪？」男駕駛的妻子也大罵「啊我們買東西、載飲料，怎樣啊」。然而，兩人聽到騎士說要叫警察，卻又有默契地閉嘴不說話，隔一段時間才繼續大罵。

同時，男駕駛直接問「你（檢舉）能拿多少錢？你幹嘛做這種事？」騎士則回「你知道檢舉沒有錢可以拿嗎？我為什麼要浪費時間在這邊跟你們檢舉，就是因為你們妨礙別人的交通啊」。此外，男駕駛一度作勢要打人，「X的，大過年我也不想這樣子啦」。

▲▼屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼駕駛的親友拿手機反錄影，要讓大家知道騎士是檢舉達人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

男駕駛的女親友則在路邊拿手機錄影，並用台語大叫「屏東檢舉達人在這喔！」「等等我把他（騎士）PO上網，給大家看屏東的檢舉達人就是他，整個屏東被檢舉都是因為他」、「沒關係啦，檢舉達人在這啦，大家都知道啦」、「你們先開走啦，我們等下看啦，檢舉達人在這啦，我不怕他，這條停在路邊都是他檢舉的啦」，並跟路人喊話說「他啦他啦，檢舉達人」。

網友看完紛紛留言，「為什麼做錯事還能這麼理直氣壯」、「唉，國民素質啊…犯錯的還覺得是別人的錯」、「這種的就直接報警來處理，過年送他紅包」、「敢違規就要有被檢舉的勇氣」、「違停的最大聲，超級可悲」、「我是北漂的屏東人，謝謝你的正義感。前兩天回到屏東，差點被違規車輛撞上，感嘆屏東的交通秩序真是…糟糕呀！偷拍蒐證的女生，有本事嗆人，為什麼不拿下口罩，怕丟臉嗎 ?」；此外，也有人說「對面郵局曾發生，因為閃違停騎士被公車輾斃的事情」。

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