鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第11屆立法院將在2月1日開議，藍綠陣營中都可以看到年輕面孔，國民黨來自桃園的牛煦庭1990年次，倫敦政治經濟學院碩士、政大外交系畢業，初試啼聲參選第1選區立委，就掀起全國矚目的「牛鵬激戰」，如願擊敗選過桃園市長的民進黨立委鄭運鵬，進入國會。談到勝選後的想法，牛煦庭表示，很感謝桃園鄉親的支持，當上立委一訂要為家鄉出力，桃園快速發展，財務狀況不足因應大建設，他將爭取資源並鎖定公寓大廈管理條例和空氣汙染防制法等，改變地方多年沉痾。

牛煦庭說，「年輕」就是自己最大的優勢。今年34歲，6年前才投入地方政壇，勤跑地方，擊敗選過桃園市長的民進黨立委鄭運鵬。牛煦庭儘管聲量和資源都不對等，卻能倒吃甘蔗迎來甜美勝選，不僅成為桃園政壇新星，也替2度參選縣議員失利的父親牛廉上演「王子復仇記」。

被問到最想質詢哪個官員？牛煦庭表示，目前鎖定的目標是鄭文燦副院長，兩人在議會已經交手很多次，對於桃園的建設進度、財政狀況都非常了解。要兌現政見，在立院為選區卡關的建設，包含捷運、公車路網、新設學校等爭取更多資源、或是針對環保標準等議題以改善市民的生活品質，要來個桃園人的政策對話，牛煦庭強調，一定會有幫助也會有成效。

至於法案的部分，牛煦庭說，希望推動之前曾經討論過的「行政區劃程序法」，他的選區剛好是桃園的大門，而與新北交界處生活圈常形成「三不管地帶」的問題，透過立法，讓各級政府能有個行政區域調整的遊戲規則，讓跨域治理的議題能被重視。



