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高雄國小師霸凌學生！聯合家長逼他轉學　遭解聘還嗆：何錯之有？

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名國小老師霸凌班上學生，遭校方解聘且2年內不得聘認為教師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名國小老師A因霸凌一名班上女學生小安（化名），校方接獲受害學生家長陳情後，指控該師聯合其他家長聯署要求小安轉學，造成孩子身心嚴重受創，經因應小組調查後，認定A師行為構成霸凌，教評會決議解聘且2年內不得聘任為教師，但A師不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，認為A師主張均無可採，駁回A師之訴，可上訴。

判決指出，校方2021年10月18日接獲小安家長陳情後，隨即成立防制校園霸凌因應小組調查，發現A師規定小安借用她母親放在老師處的備用文具，需要寫借據，並由其他同學簽名作證，且當小安犯錯時，要寫下自白書或陳述書，並由A師張貼在無小安媽參與的家長群組，A師字裡行間透露小安「患有精神疾病」、「難以教化」，試圖將小安與母親塑造成問題學生及惡霸家長。

而整起事件的導火線，是A師在家長群組中稱「護理師告知小安有頭蝨」，要同學不要接近他，但學校調查後發現，校護B、C 3次檢查皆未發現小安有頭蝨，但A師並未對家長說明，讓不知情的家長認為小安衛生習慣差，導致她遭同學排擠、霸凌，小安母親得知後向學校投訴，A師竟聯合其他家長連署要小安轉學，造成小安身心巨大痛苦，精神受創。

校方於2022年1月11日決議霸凌事件成立，並於19日經教評會審議，決議解聘A師，且2年不得聘任為教師，並報請高雄市教育局核准，但A師不服，提起訴願，遭駁回後，又提起行政訴訟。

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲A師聯合其他家長聯署要求受害學生轉學，被法院認證構成霸凌行為。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

A師辯稱，因為小安媽不相信他有拿備用文具給小孩使用，因此才要小安寫下證明，並由其他學生簽名佐證，並非霸凌；至於自白書一事，A師辯稱，因小安時常打人、罵髒話、偷竊等霸凌行為，使其他學生心生畏懼，但小安母親卻認為是老師誣衊，因此他才要求小安與目擊學生寫自白書或陳述書佐證；頭蝨一事則是小安自己說的，並且提出小安的自白書作證。

A師更指控，因小安拿酒精噴同學眼睛蓄意傷人，其他家長才想召開全班會議請她轉學，他經家長要求，上傳小安霸凌行為紀錄，是為了讓校方及家長正視小安霸凌行為，自認「合情合法，何錯之有？」請求法官撤銷校方及教育局原處分及其訴願決定。

高雄高等行政法院審理，認為A師讓9、10歲的孩子書寫自白書，並要她在旁寫下認罪的字樣及簽名，此舉明顯是利用教師權力對孩子貼標籤，針對性過於強烈，導致小安遭同儕歧視，不僅構成關係霸凌，同時也構成言語霸凌。至於A師指控小安拿酒精傷人行為，經因應小組調查，認為霸凌不成立。

法官勘驗家長群組對話紀錄，A師遭小安家長投訴後，在群組寫道，「自己小孩沒教好，事實都擺在眼前，還有臉投訴老師，笑死人」、「兇她，她就叫她媽媽來學校告我」、「所以要靠家長連署」、「寫：本人是○年○班學生家長姓名、請A生轉學，其他的我來寫」、「寫：孩子回來說，小安上課中拿酒精噴同學的臉和眼睛，我很怕自己的孩子不知何時會成為下一個被害者」、「寫完後，麻煩拍照傳給我」，認定A師行為實屬聯合其班級同學及家長霸凌、排擠小安。

因此法官認為A師主張均無可採，且校方及教育局解聘程序均無違誤，因此駁回A師之訴，維持原解聘處分，全案可上訴。

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