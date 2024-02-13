秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

▲成美文化園賞絕美落雨松。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開春必訪的景點，到有「台版兼六園」永靖鄉成美文化園，驚喜連連，除了可欣賞到結合百年歷史建築、絕美禪風庭園的景觀文化園區外，還有絕美的落羽松。園方也祭出「彰化必遊走春行程」優惠，只要出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享免費買一送一優惠。

成美文化園擁有融合台灣島嶼風格與日式庭園的創新美譽，全新拓展的東園區以四季花園為主題，讓旅客一年四季都有不同景色能欣賞，搭配大型裝置藝術，成為彰化最好拍的熱門景點。園方也在園區內栽植上百棵落羽松，每年11月至2月是最推薦的賞落羽松時節，火紅落羽松搭配日式庭園設計，唯美且浪漫，成為彰化最美的落羽松步道。

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「百年成美公堂」是彰化縣目前唯一榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，為二進雙護龍建築格局。園方聚集多位國寶級匠師，耗費7年時間將修舊如舊，保留傳統剪黏、古時常民生活文化，原本沉靜內斂的過水廊，吊掛百把油紙傘裝置藝術，讓來訪的旅人們能深度探索文化。

▲成美文化園換漢服換裝體驗。

園內有「松柏軒景觀餐廳」，外觀為現代質樸簡約清水模，是由日本庭師石田京市以28年的職人積累，為禪風庭園風貌注入美學，可近距離欣賞宛如山水畫般的景觀，餐廳亦獲行政院環境保護署頒發「綠色餐廳」，用餐完畢後能夜遊成美東園區。

▲成美文化園春節推出羅黏香彩繪、春聯拓印。

今年大年初一至初五，園區祭出「彰化必遊走春行程」優惠，串聯彰化地區人氣最高的景點，出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享門票優惠，並推出最有龍年味道的中式街坊，漢服換裝體驗、羅黏香彩繪、春聯拓印、園區導覽解說等活動。