口味一模一樣！　全球麥當勞都有賣「5大黃金品項」大揭秘

▲麥當勞全球5大黃金品項曝光。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

來速食店除了嚐鮮期間限定新品外，招牌主打才是超人氣不敗選擇之一，跟著吃肯定沒錯！《ETtoday新聞雲》這次就揭秘全球「麥當勞」都有販售的「黃金菜單」，無論是哪個國家肯定都點得到這「5大品項」，而且口味絕對一模一樣。

▲薯條、麥克雞塊口味都一樣。

「全球麥當勞5大黃金品項」快看，有Big Mac（大麥克）、 Hamburger（漢堡）、 Cheeseburger（吉事漢堡）、Chicken McNuggets（麥克雞塊）及McDonald's French Fries（薯條），業者表示無論到世界上任何一個國家，只要走進麥當勞肯定都能吃到這5大經典美味。

▲大麥克狂賣逾50年，是麥當勞超級明星商品。

其中，大麥克是麥當勞「永遠的1號餐」，已狂賣逾50年， 選用紐澳100%雙層純牛肉淋上大麥克招牌醬料，搭配生菜、吉事、洋蔥、酸黃瓜，大口咬下超滿足，而「漢堡」則只要33元就能吃到，還有雞塊、薯條等也都是人氣必吃品項。

對此，麥當勞表示「全球性核心產品（Global Core Product）」是全球麥當勞各市場必須提供的品項，須符合全球一致性的標準規範，包含大麥克（Big Mac ）、漢堡（Hamburger）、吉事漢堡（Cheeseburger）、麥克雞塊（Chicken McNuggets）、薯條（McDonald's French Fries）；消費者在世界各地的麥當勞，都能吃到這5款美味餐點，且品質與風味一致，均符合麥當勞的金牌標準。