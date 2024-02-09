台中都市傳奇！派出所半夜無人門自動開　在地人：隔壁土地公查崗

▲台中市有2間福德祠相當特殊，一間與警方「共構」，一間廟內有大型機甲關帝爺。（合成圖／翻攝阿罩霧福德祠、攝影師「小春」授權）



記者許權毅／台中報導

過年期間，走廟參拜祈求來年平安，是許多民眾出遊的選擇之一。台中市有兩間福德祠相當特殊，一間位在東區的「新庄仔福德祠」擁有「機甲關帝爺」吸引不少香客，另一間位在霧峰的「阿罩霧福德祠」就位在霧峰警分局交通分隊旁的騎樓下，留下不少有趣傳聞。

▲「機甲關帝爺」現蹤台中宮廟內，身高約2公尺。（圖／攝影師「小春」授權提供）



台中市東區信義街上的「新庄仔福德祠」，除了供奉太子爺、福德正神等神明，一走進廟內，便會被高2米的特殊造型關帝爺給吸引，乍看像是鋼彈模型，也有不少人笑說像是手遊廣告裡「開局就送魔關羽」的模樣。

廟方人員先前就曾透露，製作這尊特殊關帝爺，是為了吸引小朋友、香客，甚至也有日本人專程而來，除了關帝爺，還有趙子龍、孫悟空，每尊要價至少6至10萬元起跳，且這幾尊機甲神尊還跟傳統神將一樣，每到廟會時刻還可穿上身，隨著繞境出巡，靈活度也相當高，十分特殊。

▲位在霧峰交通分隊前的阿罩霧福德祠歷史悠久，留下不少軼聞。（圖／翻攝Facebook／TCPB 局長室，下同）



另一間位在霧峰的「阿罩霧福德祠」，歷史超過160年，現今跟霧峰警分局交通分隊「共構」，就在建築的騎樓下，景象特殊。相傳是霧峰林家所蓋，還跟戴潮春事件有關。

相傳，1862年霧峰林家因戴潮春事件遭到襲擊，並且阻斷烏溪重要水源，後來霧峰林家供奉的神農大帝顯靈，命令土地公在一座樟樹頭冒出甘泉，人稱「土地公井」，林家為了感念就建立起福德祠。

直到近100年之後，台中消防局霧峰分隊要尋找用地，最終找到廟旁的公有地，至此霧峰當地鮮少發生火警，10多年後因為當地工廠增多，火警自然增加，有一說是指福德祠「香火鼎盛」，才讓消防隊火氣旺，後來則換成警方交通分隊進駐。

台中市警察局曾在臉書寫下一段軼聞，霧峰警分局交通分隊進駐後，相傳值班員警凌晨3點到4點左右，就會看見自動門打開，但監視器裡卻照不到任何人，員警們都認為，就是土地公近來巡視，還會趕緊倒一杯茶水，恭請土地公飲用。

此外，每到重要節慶，交通分隊都主動提供茶水、廁所，給來參拜的信眾，被民眾稱讚，是神明與警方一同合作，守護地方平穩。