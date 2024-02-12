　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

▲▼騙老婆有上班　上海男「過年前裸辭」每天躲圖書館。（圖／翻攝微博）

▲劉建強假裝自己有上班，其實每天去的是圖書館。（圖／翻攝看看新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男子過年前一個月「裸辭」（還沒找到下一份工作，就直接離職），明明已經沒有工作了，卻還騙老婆自己有在上班，每天一大早就出門，其實是到圖書館混一整天。

根據陸媒《看看新聞》報導，男子名為劉建強，現年35歲，雲南曲靖人，之前是上海一家公司的軟體工程師，過年前一個月離職。

劉建強提到，老婆不知道他已經失業，他每天早上九點出門上班，其實只是來圖書館，午餐會在圖書館附近的便利商店解決，晚上七八點回家，「馬上要過年了，招聘崗位比較少，現在找工作應該有點困難。」

▲▼騙老婆有上班　上海男「過年前裸辭」每天躲圖書館。（圖／翻攝微博）

劉建強說，上一份工作讓他不堪重負，才決定要離職，「五天的任務，上級要求三天要完成，經常要加班，我走的時候，老闆還說程序員要有抗壓能力，不要有玻璃心。」

劉建強指出，失業的第二天，他搭了一個多小時的地鐵，來到徐家匯的一間圖書館，找了一個座位，開始投履歷、上網課、寫程式，「在家裡面的話，效率低，天氣也比較冷，來圖書館可以蹭蹭空調。」

劉建強表示，他自己已經做好一兩個月找不到工作的準備，現在就是「海投」，已經投了60幾份履歷，大部分招聘官都是要了履歷，然後就沒有消息了，有些直接已讀不回。

▼劉建強的妻子不知道丈夫早已離職。

▲▼騙老婆有上班　上海男「過年前裸辭」每天躲圖書館。（圖／翻攝微博）

劉建強畢業於上海一間專科院校，原先是當印刷工的，做了10年，感覺沒什麼目標，開始利用下班時間自學寫程式，轉行成為了一名軟體工程師。

劉建強說，大部分公司多數要求大學畢業5到10年，像他這種35歲的，人家要就是做管理，不然就是項目經理、架構師，像是他這麼大年紀剛轉行，就很尷尬了。

劉建強說，對於失業，他其實跟妻子打過預防針，但後來還是沒勇氣坦白，「不跟她說的原因也不是想隱瞞什麼，主要是說了也不起作用。工作還不是要自己去找？她壓力也大。」

對於受訪之後會不會擔心妻子看見報導，知道他失業的事情，劉建強猶豫了一下後說，「無所謂，知道就知道，大不了被她調侃兩句。」

▼妻子勸劉建強不要輕易轉行，畢竟兩人現在有孩子要養。

▲▼騙老婆有上班　上海男「過年前裸辭」每天躲圖書館。（圖／翻攝微博）

劉建強後來乾脆把記者帶回了家，介紹了妻子楊開艷，「她跟我一起從雲南來到上海，現在是一家公司的電話客服人員。」兩人的女兒去年初出生，現在由老家的父母照顧。

劉建強也決定探一下妻子的口風，「我不是跟你說了，我要換工作了。」楊開艷回答，「你啥時候跟我說了？你想換什麼工作呀？」劉建強繼續說，「也就是程序員，我重新找，這個很正常，是吧？」

楊開艷沒有責怪丈夫，但看得出來有點擔心，「我以為你要轉行了，嚇死我了，你別換了，其實這個年紀不適合太大的跳動，孩子的開銷又比較大，家庭各方面又不像是剛來上海時，兩人過好就是一家人的生活了。」

最後，楊開艷說出了自己的新年新願望，「新的一年，首先要開開心心的，然後希望工作能順順利利的吧。我只希望他能夠安定一點，也不需要他單方面負擔生活的壓力，因為我會陪他一起的。」

▼妻子希望劉建強能安定一點，並強調自己也會幫忙負擔生活壓力。

▲▼騙老婆有上班　上海男「過年前裸辭」每天躲圖書館。（圖／翻攝微博）

ET快訊
6人等公車挨撞！　恐怖瞬間曝
快訊／高捷「砸傷人」！監視器掉落　1女遭砸破頭濺血
林大鈞現場打給越南地接！　承諾幫90旅客要回720美金
快訊／國1高架火燒車！烈焰沖天畫面曝
土地公請吃泡麵！導遊小姐一舉動讓福榕宮爆紅　5年嗑光20萬碗
林逸欣對中大樂透！　「6碼中5碼」驚喜曬照
台灣團遭丟包　100多名旅客先付款繼續行程
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　超厚一疊鈔票放身旁

「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

中國多地發布空汙預警　矛頭指向燃放鞭炮煙火

「超萌小白狗」社區流浪！研究員一看驚：是北極狐…動物園秒收編

兩童踩破結冰湖面　懂事姐姐急喊：先救他，他比較小！

深圳頂級辦公大樓空屋率達26%　2024將迎「供應洪峰」

睽違4年　香港初二煙火秀恢復！33萬人維多利亞港一同觀賞

香港去年出入境人次飆39倍　申請護照人數創97後新高

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　超厚一疊鈔票放身旁

「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

中國多地發布空汙預警　矛頭指向燃放鞭炮煙火

「超萌小白狗」社區流浪！研究員一看驚：是北極狐…動物園秒收編

兩童踩破結冰湖面　懂事姐姐急喊：先救他，他比較小！

深圳頂級辦公大樓空屋率達26%　2024將迎「供應洪峰」

睽違4年　香港初二煙火秀恢復！33萬人維多利亞港一同觀賞

香港去年出入境人次飆39倍　申請護照人數創97後新高

超商咖啡買2送2！開工、補班小確幸先收　情人節助攻優惠一次看

讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠同框參拜、發紅包

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

地城撤離新作《Dungeonborne》獲好評　Alpha測試版同上飆破1.6萬人

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

正妹辭職買二手車「環遊中國」 一年後回家「粉絲已破百萬」

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」

護士找到房東亡父47萬現金！1年免租金

反覆嘴破以為上火！20多歲妹子一查罹癌

貴州茅台「龍茅」跌回4000仍一瓶難求

男子帶9個月孕妻爬山！遭親媽長串語音轟炸

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點

18歲少年拒向後母拜年　遭親生父打破頭

女子連吃一週臘腸！導致左眼失明

兩童踩破結冰湖　懂事姐急喊：先救他！

天津「人肉翻滾」奇景！

快拆式關節機器人問世！　工院創機器手臂界的「變形金剛」

罕見字「龘」怎念？

大樓驚現紅磚封死全部窗戶！內行：存放骨灰的…

更多熱門

相關新聞

年前最後上班「一票人上班爽翻」！內行秒請3休11天

年前最後上班「一票人上班爽翻」！內行秒請3休11天

上班族撐過今天，就可爽放7天年假了！不過一名網友竊笑直呼，今天他已請特休進入放假模式，於是好奇「今天還要上班的都是哪些人？」文章曝光後，引來一票無法休的網友回應，像是醫療業、銀行業與物流業人員等；另有人笑虧，「傻子才這時候請假」、「今天是去發呆的，要請是請15～17日」。

40歲爸「急找6萬工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

40歲爸「急找6萬工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

女同事素顏他喊扯　網1句回擊：你不值得

女同事素顏他喊扯　網1句回擊：你不值得

他嘆人生剩工作　網：就是沒目標

他嘆人生剩工作　網：就是沒目標

離職前用光特休　主管批沒良心

離職前用光特休　主管批沒良心

關鍵字：

裸辭圖書館失業上班

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面