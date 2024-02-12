「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

▲劉建強假裝自己有上班，其實每天去的是圖書館。（圖／翻攝看看新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男子過年前一個月「裸辭」（還沒找到下一份工作，就直接離職），明明已經沒有工作了，卻還騙老婆自己有在上班，每天一大早就出門，其實是到圖書館混一整天。

根據陸媒《看看新聞》報導，男子名為劉建強，現年35歲，雲南曲靖人，之前是上海一家公司的軟體工程師，過年前一個月離職。

劉建強提到，老婆不知道他已經失業，他每天早上九點出門上班，其實只是來圖書館，午餐會在圖書館附近的便利商店解決，晚上七八點回家，「馬上要過年了，招聘崗位比較少，現在找工作應該有點困難。」

劉建強說，上一份工作讓他不堪重負，才決定要離職，「五天的任務，上級要求三天要完成，經常要加班，我走的時候，老闆還說程序員要有抗壓能力，不要有玻璃心。」

劉建強指出，失業的第二天，他搭了一個多小時的地鐵，來到徐家匯的一間圖書館，找了一個座位，開始投履歷、上網課、寫程式，「在家裡面的話，效率低，天氣也比較冷，來圖書館可以蹭蹭空調。」

劉建強表示，他自己已經做好一兩個月找不到工作的準備，現在就是「海投」，已經投了60幾份履歷，大部分招聘官都是要了履歷，然後就沒有消息了，有些直接已讀不回。

▼劉建強的妻子不知道丈夫早已離職。

劉建強畢業於上海一間專科院校，原先是當印刷工的，做了10年，感覺沒什麼目標，開始利用下班時間自學寫程式，轉行成為了一名軟體工程師。

劉建強說，大部分公司多數要求大學畢業5到10年，像他這種35歲的，人家要就是做管理，不然就是項目經理、架構師，像是他這麼大年紀剛轉行，就很尷尬了。

劉建強說，對於失業，他其實跟妻子打過預防針，但後來還是沒勇氣坦白，「不跟她說的原因也不是想隱瞞什麼，主要是說了也不起作用。工作還不是要自己去找？她壓力也大。」

對於受訪之後會不會擔心妻子看見報導，知道他失業的事情，劉建強猶豫了一下後說，「無所謂，知道就知道，大不了被她調侃兩句。」

▼妻子勸劉建強不要輕易轉行，畢竟兩人現在有孩子要養。

劉建強後來乾脆把記者帶回了家，介紹了妻子楊開艷，「她跟我一起從雲南來到上海，現在是一家公司的電話客服人員。」兩人的女兒去年初出生，現在由老家的父母照顧。

劉建強也決定探一下妻子的口風，「我不是跟你說了，我要換工作了。」楊開艷回答，「你啥時候跟我說了？你想換什麼工作呀？」劉建強繼續說，「也就是程序員，我重新找，這個很正常，是吧？」

楊開艷沒有責怪丈夫，但看得出來有點擔心，「我以為你要轉行了，嚇死我了，你別換了，其實這個年紀不適合太大的跳動，孩子的開銷又比較大，家庭各方面又不像是剛來上海時，兩人過好就是一家人的生活了。」

最後，楊開艷說出了自己的新年新願望，「新的一年，首先要開開心心的，然後希望工作能順順利利的吧。我只希望他能夠安定一點，也不需要他單方面負擔生活的壓力，因為我會陪他一起的。」

▼妻子希望劉建強能安定一點，並強調自己也會幫忙負擔生活壓力。

