女同事不化妝！他喊扯「不是怕素顏嗎」　網1句回擊：你不值得

▲原PO看到同事素顏上班後，直呼扯！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

平時上班會特別化妝、打扮嗎？近日有男網友發文表示，他讀大學時，身邊的女生都會化妝，然而出社會後，他卻發現公司的女同事都素顏，這是怎樣？貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

男網友在Dcard上，以「女同事都不化妝」為標題發文，提到他以前讀大學時，身邊的女同學都會化妝，並打扮得很漂亮，然而他畢業後回家鄉工作，卻發現公司的女生都素顏。他除了直呼扯，也想知道為什麼這麼多女生都素顏？不是很多女生都害怕素顏嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「同事而已，沒資格浪費我們的化妝品，謝謝」、「撇除一些需要化妝的工作，其他為什麼上班一定要化妝」、「上班累死了，還要化妝，我是去上班，不是去化妝給你看」、「我大學時期一樣素顏朝天」、「不是啊，關你屁事喔」。

還有網友回擊，「可見辦公室沒帥哥」、「可能你長得不值得讓她們化妝給你看吧」、「代表辦公室沒什麼值得化妝的對象」、「你要不要先看自己長怎樣，再決定你同事是不是覺得你醜到連化妝給你看都覺得沒必要」。雖話題引發熱議，但也有網友質疑，「超好笑，引戰嗎」。