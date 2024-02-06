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40歲失業爸「急找6萬元工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲原PO中年失業，急找有6萬薪水的工作。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

就快過年了，一名爸爸卻蠟燭兩頭燒哀喊，失業要扛起家庭開銷6萬元，孩子又是啃老族，如今已40歲加上體力不好很難找到高薪工作，因此求問大家「快40歲年紀可以做什麼？」文章曝光後，網友紛紛搖頭回應，先斷孩子生活費，「體力不行+沒有專長，又想要一個月6萬的工作，去做葬儀社這類的還有可能」。

一名男網友在臉書《匿名3公社》表示，他中年一夕之間遇到失業窘境，面對家庭開銷每月近6萬元，卻又不知哪一種工作可平衡家裡開銷，於是著急求問「快40歲年紀可以做什麼？」

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文章曝光後，網友紛紛質疑，「6萬欸大哥，可能中樂透比較快」、「一堆藉口，懶惰2個字」、「你是結婚喔一個月要6萬」、「肯做什麼都有，不肯做什麼都沒有」、「做別人不肯做的工作」、「你應該寫你的專業是哪個領域？不然這範圍很大」。

對此，原PO一臉無奈補充說道，2名孩子長大了卻啃老不工作，而本身從事營造業，以前就是領6萬薪水，但目前同行待遇都開比較低，才想換跑道試一試。

其他網友則回應，「要體力的都可以到6萬，只是像工地就危險，物流很累，工廠要看，沒加班就沒6萬」、「減少開支，叫滿18歲的孩子該自力更生了」、「時間、體力、專業換薪水，選一個」、「開聯結車砂石車吧！不然自己擺小吃攤賺錢養家」、「貨運物流司機吧！拚一點還可以5-6萬，就是上下貨比較累」「先處理掉非必要開支，家裡能工作但沒工作的其餘人等先斷他生活費」。原PO則回，現在體力也不行了。

若不從事體力活工作，有網友認為培養專業技能之餘，可試試看餐飲業、服務業、保全、跑計程車跑外送、或是大夜班工作等，「保全都不休假有到5萬8」、「餐飲業很缺人」、「學水電啊，人家以前我們公司有個師傅48歲才學」、「認真跑熊貓，在雙北市每天30天不休息10小時有6萬，保證有」、「11年前我失業時一家三口開銷約8萬，最後我自己創業擺路邊攤賣早餐」、「去大夜作業員一直加班」。

留言串中，還有內行直言，多數人比較畏懼的殯葬業，相較不用專業技能和體力活，「體力不行+沒有專長，又想要一個月6萬的工作，去做葬儀社這類的還有可能」。

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