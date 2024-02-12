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乾癬不分年齡！嚴重發癢流血合併關節炎　中西醫合療還你好皮膚

▲吳立工醫師說，乾癬是一種很複雜的疾病，需評估病人的症狀的程度，選擇相應的中藥方案，內外兼治。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

吳立工醫師說，乾癬是一種很複雜的疾病，需評估病人的症狀的程度，選擇相應的中藥方案，內外兼治。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

73歲的陳先生罹患乾癬多年，每年只要到秋冬季節就容易復發，皮膚上不僅有銀白色的碎屑並伴隨紅腫癢，嚴重時還會疼痛、流血等。陳先生接受建議同步加入中醫共同治療，經中西醫合療研究發展中心中醫創新研究發展中心組長吳立工，以中藥及針灸的治療方式，兩週內大大的改善他皮膚乾癢、流血的症狀，皮膚恢復到穩定的狀態，讓陳阿公很滿意，沒想到中醫也可以治療乾癬。

乾癬是一種自體免疫性疾病，皮膚上會出現紅斑，由表皮細胞過度增生及代謝形成的銀白色鱗屑所覆蓋，也被稱為「銀屑病」，常見於四肢伸側和頭皮，並伴有瘙癢感，而某些部位，角質層增厚硬化，因而也被稱為「牛皮癬」。乾癬常見的有「尋常型乾癬」，常出現在肘部、下背部、雙膝、手背、耳後頭皮等區域。而「滴狀型乾癬」則常見於軀幹、大腿、上臂等部位，通常在鏈球菌咽喉感染後發生。「膿皰型乾癬」可能伴有化膿和發熱症狀，大約十分之一的患者會合併關節炎。這種疾病不分年齡，青壯年群體中更為常見，尤其是20歲、50歲年齡層。

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吳立工醫師表示，乾癬是一種慢性、週期性復發的皮膚疾病，在中醫古籍中，乾癬的表現與白疕、銀屑病、蛇虱等病相似，通俗稱為牛皮癬。由於乾癬的成因多樣且複雜，其中與內分泌失調和代謝問題有關的乾癬，除了西醫治療方法，患者也可以考慮傳統中醫的辨證施治來調理體質，從內到外對症下藥，有助於加快病情的康復過程。

明代醫家李梃所著《醫學入門》指出：「疥癬皆血分熱燥，以致風毒客于皮層……深者為癬。」乾癬的主要成因是體內的燥熱，並受多種外部刺激的影響，從而使病情產生變化。因此，在中藥治療中，通常首選生地黃來滋養陰液與清除內熱。

▲吳立工醫師說，乾癬是一種很複雜的疾病，需評估病人的症狀的程度，選擇相應的中藥方案，內外兼治。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

吳醫師表示，中西合療能讓症狀顯著進步。

吳立工醫師提到，以生地黃為基礎，針對乾癬血燥的根本原因進行治療，並依據病人的症狀，醫師會評估熱、濕、毒、瘀、虛等症狀的程度，並選擇相應的中藥方案，如五味消毒飲、甘露消毒丹、血府逐瘀湯、地骨皮、知母等，以達到最佳治療效果。

從中醫古籍中，也能見到各家對乾癬的論述，從《丹溪醫論選》中提到「人之生也，體質各有所偏……偏於陰虛，臟腑燥熱，易感溫病。」即陰虛體質者易患有陰虧燥熱的病變，病後易表現為陰虧的症狀。另外，在《醫宗金鑒》記載中「白疕形如疹疥，色白而癢多不快，固有風邪客肌膚，亦由血燥難榮外」，認為乾癬的發病原因是血虛燥熱與外感風邪。總結來說乾癬的疾病成因主要是由於血熱內蘊，日久化毒，熱毒損傷營血，而導致血燥；或因熱毒內蘊，血受煎熬而致血瘀，瘀久化熱而加劇熱毒內蘊，導致瘀熱互結。

乾癬在中醫實證、虛證中細分多類，常見以血熱為主，體質屬於熱，熱屬於實證，血主皮膚問題，所以乾癬主要病因為血熱，若是症狀嚴重進展到有火、有毒的狀況，全身會出現瀰漫性的紅斑或膿皰，若是在急性期、發作期，大多以實證為主，中醫治療上以清熱解毒方式來治療。

乾癬過了急性期，進入到慢性期，症狀多偏虛證，因為深層的水分的不足，中醫歸類在陰虛，中醫多以滋陰的方式來治療。臨床常見陰虛血瘀類，將以滋潤的中藥滋陰養血化瘀。吳立工醫師說，乾癬是一種很複雜的疾病，經評估病人的熱、濕、毒、瘀、虛等症狀的程度，並選擇相應的中藥方案，將病人體質調養好，內外兼治，中西合療，方能讓症狀顯著進步。

除了中藥治療乾癬，中醫也會搭配針灸、外用藥膏如青黛膏來治療，若是病人症狀較嚴重，也會在特定的穴位上使用放血來醫治。吳立工醫師提到，針灸治療癬病，在古醫籍中，首見於《備急千金要方》，透過針灸刺激穴位，產生調節自律神經和免疫系統的功效，使二大系統平衡穩定，自然可改善乾癬。另外，使用三棱針或七星針，於特定的穴位上進行輕微的放血治療，能加速硬化的表皮層結痂脫落，有助於外用藥物、洗劑或藥膏更好地滲透至皮膚下層，從而加快治療過程，提高乾癬治療的效果。

生活作息也是影響乾癬復發的重要因素，包含吸煙、飲酒、經歷壓力、情緒波動，或維他命D的缺乏都可能加劇病情；相反地，曬太陽對多數病人有益，但約有10%的病人可能因此病情惡化。吳立工醫師提醒，保持作息正常不熬夜、飲食避免刺激食物，包含生冷食物、酒類、烤炸辣、海鮮、堅果……等，還要注意皮膚保溼，多擦乳液避免乾燥搔癢，才可以遠離乾癬的困擾。

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