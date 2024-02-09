藍綠白不分區立委平均年齡曝光　民進黨平均50.23歲最年輕！

▲立法院議場。（資料照／記者翁嫆琄攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024立委選舉落幕，藍綠白三黨得票率均超過5%，民進黨獲得498萬1060票，得票率36.16%；國民黨獲476萬4293票，得票率34.58%；民眾黨獲得304萬334票，得票率22.07%；其中，藍綠各分配到13席不分區立委席次，白營則分配到8席不分區立委席次。《ETtoday新聞雲》整理各黨不分區立委年齡比，平均年齡最低的政黨是民進黨，平均年齡為50.23歲。

民進黨不分區立委有13席，包括林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴、陳培瑜。不過，民進黨不分區立委游錫堃因競選連任立法院長失利後，隨即宣布辭去立委職位，由王正旭醫師遞補。但目前仍以最初當選名單計算年齡 。

國民黨不分區立委共有13席，包括韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏；民眾黨不分區立委則有8席，包括黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。

值得注意的是，此次不分區立委平均年齡為55.59歲，其中民進黨不分區立委13席的年齡分佈，最年輕的是39歲的洪申翰；40~49歲的有四位，分別是沈伯洋（41歲）、張雅琳（43歲）、羅美玲（44歲）、陳培瑜（46歲）；50~59歲的有五位，分別是林月琴（58歲）、范雲（55歲）、沈發惠（57歲）、林楚茵（50歲）、郭昱晴（53歲）；60~69歲僅有一位莊瑞雄（60歲）；70~79歲則有兩位，包括柯建銘（72歲）與游錫堃（75歲）。

而國民黨不分區立委13席中，40~49歲的有三位，包括葛如鈞（42歲）、陳菁徽（44歲）、張嘉郡（43歲）；50~59歲的有五位，分別是翁曉玲（55歲）、吳宗憲（52歲）、林倩綺（55歲）、許宇甄（55歲）、王育敏（52歲）；60~69歲共有四位，分別是韓國瑜（66歲）、柯志恩（61歲）、謝龍介（62歲）、蘇清泉（66歲）；70~79歲的僅有一位陳永康（72歲）。

另民眾黨不分區立委8席中，50~59歲的有四位，分別是黃珊珊（54歲）、黃國昌（50歲）、麥玉珍（50歲）與林憶君（53歲）；60~69歲也有四位，分別是陳昭姿（67歲）、吳春城（62歲）、林國成（66歲）、張啓楷（61歲）。

綜觀上述數據，民進黨不分區立委平均年齡為50.23歲；國民黨不分區立委平均年齡為53.77歲；民眾黨不分區立委平均年齡57.88歲。因此，平均年齡最低的政黨是民進黨的50.23歲。