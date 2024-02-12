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過年走春賞花！彰化270公頃花海美炸...鹿港波斯菊春節大爆發

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府 鹿港鎮公所 民眾提供）

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是花的故鄉，百花綻放，縣府每年辦理「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，由各鄉鎮(市)公所、社區發展協會與縣府通力合作，共同鼓吹農民於冬季裡作期間，種植包含大波斯菊、黃波斯菊、向日葵等景觀作物，面積達270公頃，已經陸續開放，鹿港在春節期間將會大爆發，鎮長許志宏歡迎大家春遊賞花海。

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府 鹿港鎮公所 民眾提供）

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▲彰化鹿港花海春節大爆發。（圖／鹿港鎮公所）

今年在彰化市、田中、秀水、花壇、社頭、埔鹽、鹿港、大村等8個鄉鎮市，花海皆達3公頃以上，員林市南區公園旁員林市大明里南區公園旁，有一處賞花秘境，是由大明里社區理事長張俊郎與志工們利用冬季農田休耕期合力種植，剛好農田中間有一處火紅落羽松林，與波斯花田相映，美景令人流連忘返。

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府 鹿港鎮公所 民眾提供）

▲員林市南區公園花海與落雨松相映超唯美。（圖／民眾提供）

鹿港鎮公所在南勢社區「許木農村文物館」附近休耕農田，種植百日草、波斯菊與向日葵，精心打造約7公頃的花海，目前正陸續盛開中，預計花期將持續至年假期間，吸引許多民眾前往拍照打卡，享受浪漫氛圍。

鎮長許志宏表示，每年的農曆年前，公所舉辦的花海節活動，由於花期較長、盛開至過年後，都會吸引無數遊客前來欣賞拍照、打卡留念。

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府 鹿港鎮公所 民眾提供）

許志宏進一步指出，鹿港的年節氣氛熱鬧非凡，過年期間邀請全國的鄉親們前來鹿港，逛老街、嚐小吃、攬名勝、賞百花，為新的一年開啟美麗又難忘的註記。

縣府也將於2月10日(大年初一)到2月25日在溪州公園也辦理「2024花在彰化」活動，王惠美邀請全國民眾相約一起到彰化春遊賞花海，捕捉並享受繽紛花海綻放的時刻，共創美好的回憶。

▲彰化花海春節大爆發。（圖／彰化縣政府 鹿港鎮公所 民眾提供）

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