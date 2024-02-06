查爾斯罹癌、凱特手術休養　威廉王子將承擔更多責任

▲威廉王子後續將承擔更多王室責任。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

現年75歲英國國王查爾斯三世（King Charles）宣布罹患癌症，這意味著威廉王子後續將承擔更多王室責任，與此同時，上月中進行腹部手術的凱特王妃目前仍在靜養當中，預計未來幾周內仍不會重返王室職務。

根據BBC報導，現年42歲的凱特王妃於上月16日動完腹部手術後，威廉王子也向王室告假，在家陪伴凱特與3名孩子，但隨著查爾斯罹癌，這也意味著威廉必須承擔更多王室責任。

▲查爾斯三世罹癌宣布開始休養後，卡蜜拉女王是目前仍在活動的最高級別王室成員。（圖／達志影像／美聯社）



肯辛頓宮宣布，威廉7日將以贊助人的身分參加倫敦空中救護的年度募款活動，而這也是他自凱特手術告假後首度出席公開活動。

目前卡蜜拉女王（Queen Camilla）是王室中仍在進行活動的最高級別成員，上星期她單獨在倫敦、巴斯（Bath）和劍橋出席活動。

BBC指出，在查爾斯登基之前，就曾有人提議要「精簡」王室成員，但目前能出席王室活動的成員也確實越來越少，且年紀也越來越大；威廉和凱特是唯一仍代表王室活動的50歲以下成員。

王室目前未透露凱特的病情，僅表示與癌症無關，但她手術過後在院中待了13個晚上，加上目前仍在家中靜養，意味著病情十分嚴重，預計在復活節前（3月31日）都不會重返王室活動。