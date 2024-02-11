　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

杜克能源將停用寧德時代電池　改換美國國內供應商產品

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國公用事業公司杜克能源（Duke Energy）近日表示，在國會的壓力下，計劃停用海軍陸戰隊基地勒瓊營（Camp Lejeune）內由寧德時代（CATL）製造的儲能電池，並逐步在別的民用儲能項目中也停用寧德時代的電池產品，以美國國內，或其他國家供應商的產品替代。

根據陸媒報導，業內人士表示，避免使用中國的儲能電池，可能令美國的公用事業營運商陷入嚴重的供應緊張。

儲能產業的資深人士也說，美國國會關於中國儲能電池產品會影響美國國家安全的指控沒有道理，只是打壓中國新興產業的藉口。

▲寧德時代。（圖／CFP）

杜克能源去年12月6日就已經先停用了勒瓊營的寧德時代儲能電池，並解釋此舉是基於一些國會議員對於潛在安全威脅所發出的警告。

當時，寧德時代回應，關於寧德時代電池構成潛在安全威脅的指控是錯誤及具有誤導性的。

寧德時代指出，公司出售給美國的儲能產品僅包含「無源」設備，沒有配備通信接口，這些設備不受到外部電信號的控制，寧德時代在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共享數據。

寧德時代還說，公司的產品已經通過了嚴格的安全保障審查，包括美國相關部門和企業的審查。

根據杜克能源最新的聲明，至2027年，他們將自願不再採用寧德時代的電池儲能技術。同時，聲明中也特別強調，杜克能源支持「強大的美國供應鏈」。

▲寧德時代。（圖／CFP）

ET快訊
初二回娘家吃花枝丸噎死！　救命關鍵曝
泰國大象突暴走　35歲人妻遭「踩爆肺部」慘死
曝柯文哲嘆「柯侯配早已大贏」　陳佩琪：他的人生已徹底檢討
快訊／16縣市冷到明天　最低溫6度
除夕衝日本玩5天　他遇1情景：根本不像出國
車子開久了有異味　1招除臭「秘密配方是可樂」
下泳池「秒被叫上來」！方馬丁怒：只有台灣規定　看不慣7文化
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前中駐美大使崔天凱：中國不會掉入台海戰爭陷阱

余茂春：習近平可能將台灣作為下次總體戰爭的起點

杜克能源將停用寧德時代電池　改換美國國內供應商產品

怕被人偷！人妻將「87萬現金」藏進垃圾桶…結局哭了

陸客改衝泰國！春節造訪人次估較去年暴增335%

中國經濟不景氣　許多勞工無法開心過年

打拚8年買江景房　武漢女收房傻眼：江在哪？怒提告

香港工聯會年初二請願　要求政府考慮再發消費券

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

陸多地景區春節爆滿　建議遊客改行程、錯峰出行

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

羅威那背小書包「臭臉靠牆」　斜眼瞪主人：我不要去上學

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

前中駐美大使崔天凱：中國不會掉入台海戰爭陷阱

余茂春：習近平可能將台灣作為下次總體戰爭的起點

杜克能源將停用寧德時代電池　改換美國國內供應商產品

怕被人偷！人妻將「87萬現金」藏進垃圾桶…結局哭了

陸客改衝泰國！春節造訪人次估較去年暴增335%

中國經濟不景氣　許多勞工無法開心過年

打拚8年買江景房　武漢女收房傻眼：江在哪？怒提告

香港工聯會年初二請願　要求政府考慮再發消費券

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

陸多地景區春節爆滿　建議遊客改行程、錯峰出行

虛驚一場！爺爺誤認貪玩孫走失嚇壞　警放送大聲公助尋回

前中駐美大使崔天凱：中國不會掉入台海戰爭陷阱

朴寶英「過年來台沒做功課」驚呼：店家竟休一週！　3韓星旅遊趣事

高雄47歲男回娘家吃花枝丸噎死　「哈姆立克」急救法成救命關鍵

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

手刀搶！台中首創免費更換電線　市府：名額僅204戶

過年想拚龍寶寶　專家推「5種必吃食物」讓你滿滿精力

遠離陰宅天斬煞！購房「8大風水禁忌」全都看

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

陳沂負傷聚會認「對拍照有PTSD」　謝忻急求合照：怕被誤傷

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大陸熱門新聞

正妹辭職買二手車「環遊中國」 一年後回家「粉絲已破百萬」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

33歲人妻留遺書離家出走！罹患癌症淚訴：怕連累5歲女兒

雲南「母愛泉」預知生死？

《繁花》現形！央視高清直播如放大鏡

龍年英文要摒用dragon？　大陸要正名為loong

陸百座城市　二手房價連跌21個月　

罕見字「龘」怎念？

陸「消費降級」預製菜銷售仍破千億

北京足協也跟進封殺！　梅西中國兩場友誼賽都取消

古早洗衣機耐操翻紅！

陸券商屠夫新上任！會計師事務所遭罰7,800萬

A股血洗一片！34歲私募大佬瘋傳賠光身亡

買江景房　女收房傻眼：江在哪？

更多熱門

相關新聞

寧德時代與滴滴合作　佈局換電生態網

寧德時代與滴滴合作　佈局換電生態網

中國大陸動力電池龍頭寧德時代與網約車龍頭滴滴26日宣布正式成立換電合資公司。

小米「SU7電動轎跑」外型公開！

小米「SU7電動轎跑」外型公開！

華為電動車11月亮相

華為電動車11月亮相

小米電動車獲得批准上市

小米電動車獲得批准上市

寧德時代發表「神行」新快充電池

寧德時代發表「神行」新快充電池

關鍵字：

寧德時代杜克能源

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面