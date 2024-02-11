杜克能源將停用寧德時代電池　改換美國國內供應商產品

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國公用事業公司杜克能源（Duke Energy）近日表示，在國會的壓力下，計劃停用海軍陸戰隊基地勒瓊營（Camp Lejeune）內由寧德時代（CATL）製造的儲能電池，並逐步在別的民用儲能項目中也停用寧德時代的電池產品，以美國國內，或其他國家供應商的產品替代。

根據陸媒報導，業內人士表示，避免使用中國的儲能電池，可能令美國的公用事業營運商陷入嚴重的供應緊張。

儲能產業的資深人士也說，美國國會關於中國儲能電池產品會影響美國國家安全的指控沒有道理，只是打壓中國新興產業的藉口。

杜克能源去年12月6日就已經先停用了勒瓊營的寧德時代儲能電池，並解釋此舉是基於一些國會議員對於潛在安全威脅所發出的警告。

當時，寧德時代回應，關於寧德時代電池構成潛在安全威脅的指控是錯誤及具有誤導性的。

寧德時代指出，公司出售給美國的儲能產品僅包含「無源」設備，沒有配備通信接口，這些設備不受到外部電信號的控制，寧德時代在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共享數據。

寧德時代還說，公司的產品已經通過了嚴格的安全保障審查，包括美國相關部門和企業的審查。

根據杜克能源最新的聲明，至2027年，他們將自願不再採用寧德時代的電池儲能技術。同時，聲明中也特別強調，杜克能源支持「強大的美國供應鏈」。