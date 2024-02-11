　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩女孩12天前以軍砲火下驚恐求救　今尋獲遺體

▲▼巴勒斯坦6歲女孩海因德（Hind Rajab）被發現陳屍在一輛受損汽車內，身旁還有5名親人及2名救援人員的遺體。（圖／路透）

▲海因德12天前曾經求救，最終仍不幸喪生。（圖／路透）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

巴勒斯坦紅新月會（PRCS）指責以色列12天前蓄意阻撓救護車去救援受困的巴勒斯坦6歲女孩海因德；今天家屬找到女孩遺體，她身旁還有5名家人及2名前去救她的救援人員的遺體。

海因德（Hind Rajab）與加薩（Gaza）救援隊在12天前的一段驚恐對話錄音，顯示她當時正處危險之中，也凸顯加薩巴勒斯坦人民在以色列長達4個月的砲火攻擊下，處於一種極其艱難的絕境。

根據紅新月會本月稍早發布的一段錄音，海因德十幾歲的表兄哈瑪德（Layan Hamadeh）首先向救援中心打電話求救，當時他說有一輛以色列戰車正在靠近他們，隨後在錄音中聽到槍響及海因德尖叫起來。

▲▼巴勒斯坦6歲女孩海因德（Hind Rajab）被發現陳屍在一輛受損汽車內，身旁還有5名親人及2名救援人員的遺體。（圖／路透）

▲▼巴勒斯坦6歲女孩海因德（Hind Rajab）被發現陳屍在一輛受損汽車內，身旁還有5名親人及2名救援人員的遺體。（圖／路透）

▲海因德被發現陳屍在一輛受損汽車內，身旁還有5名親人及2名救援人員的遺體。（圖／路透）

海因德被認為是當時砲火下唯一的倖存者，她與救援中心人員通話3小時，接線人員一邊調度救護車，一邊試著安撫她。

在另一段錄音中，可以聽到海因德絕望地哭著說：「來救我…我好害怕，你快來吧。」

隨後，救援中心與派去的救護隊和海因德都失去了聯繫。家人、救援中心同事和世界各地的許多人都擔心他們的安危。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人告訴路透社說：「在我們繼續調查究竟發生何事的同時，我們要重申，平民百姓都必須受到保護，不應有任何孩子面臨這種情況，家人死在身邊，又極度恐懼自己生命不保。這些可能就是海因德臨死時刻所經歷的，這真令人震驚且難以忍受。」

加薩6歲女童「獨困車內」身旁6親人全死了　2男前往救援竟也失蹤

 
ET快訊
初二回娘家吃花枝丸噎死！　救命關鍵曝
泰國大象突暴走　35歲人妻遭「踩爆肺部」慘死
曝柯文哲嘆「柯侯配早已大贏」　陳佩琪：他的人生已徹底檢討
快訊／16縣市冷到明天　最低溫6度
除夕衝日本玩5天　他遇1情景：根本不像出國
車子開久了有異味　1招除臭「秘密配方是可樂」
下泳池「秒被叫上來」！方馬丁怒：只有台灣規定　看不慣7文化
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

泰女剛領千萬遺產！「托夢」訴被新歡殘殺拋屍　嘴裡詭含撲克牌封死

黃金72小時已過！菲國土石流死亡數攀至37人　救援隊持續掘土搜救

以哈戰爭4個月！伊朗外長曝「曾與美交換訊息」：他們提了1要求

最痛苦新年！男星爸除夕夜「吸到鞭炮煙」　氣喘昏迷心臟2度停止

以為是動物屍體！日寺廟驚見「腐爛女嬰屍」　疑死亡超過1個月

加薩女孩12天前以軍砲火下驚恐求救　今尋獲遺體

美2024十大熱門房市曝光　紐約水牛城1關鍵奪冠

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

羅威那背小書包「臭臉靠牆」　斜眼瞪主人：我不要去上學

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

泰女剛領千萬遺產！「托夢」訴被新歡殘殺拋屍　嘴裡詭含撲克牌封死

黃金72小時已過！菲國土石流死亡數攀至37人　救援隊持續掘土搜救

以哈戰爭4個月！伊朗外長曝「曾與美交換訊息」：他們提了1要求

最痛苦新年！男星爸除夕夜「吸到鞭炮煙」　氣喘昏迷心臟2度停止

以為是動物屍體！日寺廟驚見「腐爛女嬰屍」　疑死亡超過1個月

加薩女孩12天前以軍砲火下驚恐求救　今尋獲遺體

美2024十大熱門房市曝光　紐約水牛城1關鍵奪冠

虛驚一場！爺爺誤認貪玩孫走失嚇壞　警放送大聲公助尋回

前中駐美大使崔天凱：中國不會掉入台海戰爭陷阱

朴寶英「過年來台沒做功課」驚呼：店家竟休一週！　3韓星旅遊趣事

高雄47歲男回娘家吃花枝丸噎死　「哈姆立克」急救法成救命關鍵

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

手刀搶！台中首創免費更換電線　市府：名額僅204戶

過年想拚龍寶寶　專家推「5種必吃食物」讓你滿滿精力

遠離陰宅天斬煞！購房「8大風水禁忌」全都看

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

陳沂負傷聚會認「對拍照有PTSD」　謝忻急求合照：怕被誤傷

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

直升機失事墜毀！　銀行CEO飛賭城看超級盃遇難

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

日三寶開車撞16歲少女！「屍體卡車底」拖行5km

好心讓座害死自己　老婦起身11秒跌出公車重摔亡

護士稱嬰「不會立刻開眼」　檢查驚：沒眼球

10天約砲22男！　成人網美挨批「蕩婦」嘆社會太雙標

愛馬仕獲利破新高　員工爽領13.5萬獎金

女老師勾引14歲男學生！少年床單留DNA成鐵證

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

人妻想回娘家過年遭阻　尪霸氣1句話護妻

拜登記憶力出狀況　民主黨換人選很難

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面