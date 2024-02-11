加薩女孩12天前以軍砲火下驚恐求救　今尋獲遺體

▲海因德12天前曾經求救，最終仍不幸喪生。（圖／路透）



文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

巴勒斯坦紅新月會（PRCS）指責以色列12天前蓄意阻撓救護車去救援受困的巴勒斯坦6歲女孩海因德；今天家屬找到女孩遺體，她身旁還有5名家人及2名前去救她的救援人員的遺體。

海因德（Hind Rajab）與加薩（Gaza）救援隊在12天前的一段驚恐對話錄音，顯示她當時正處危險之中，也凸顯加薩巴勒斯坦人民在以色列長達4個月的砲火攻擊下，處於一種極其艱難的絕境。

根據紅新月會本月稍早發布的一段錄音，海因德十幾歲的表兄哈瑪德（Layan Hamadeh）首先向救援中心打電話求救，當時他說有一輛以色列戰車正在靠近他們，隨後在錄音中聽到槍響及海因德尖叫起來。

▲海因德被發現陳屍在一輛受損汽車內，身旁還有5名親人及2名救援人員的遺體。（圖／路透）

海因德被認為是當時砲火下唯一的倖存者，她與救援中心人員通話3小時，接線人員一邊調度救護車，一邊試著安撫她。

在另一段錄音中，可以聽到海因德絕望地哭著說：「來救我…我好害怕，你快來吧。」

隨後，救援中心與派去的救護隊和海因德都失去了聯繫。家人、救援中心同事和世界各地的許多人都擔心他們的安危。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人告訴路透社說：「在我們繼續調查究竟發生何事的同時，我們要重申，平民百姓都必須受到保護，不應有任何孩子面臨這種情況，家人死在身邊，又極度恐懼自己生命不保。這些可能就是海因德臨死時刻所經歷的，這真令人震驚且難以忍受。」

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