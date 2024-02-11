▲過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉，跳一分鐘就爆汗。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

過年期間你是不是零食不離手、大魚大肉吃得很開心？但現在低頭看看你的肚子，是不是已經胖一圈了，如果不想過完年同事認不出你的話，現在就放下你手上的食物，來學「超簡單瘦身舞」，把你身上肥肉通通甩掉！

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▲過年在家除了吃還是吃，體重直線飆升怎麼辦？現在趕快一起來學「超簡單瘦身舞」。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

DANZZUP舞蹈教室創辦人「小霖老師」表示，大家過年在家可以跳得「超簡單瘦身舞」就是Hip Hop經典舞步「Running man」，這個舞步雖然很簡單，但是要一直跳動跟一直做腳部的轉換，會讓心率維持在每分鐘140～150下左右，只要跳一分鐘就會爆汗！

▲DANZZUP舞蹈教室創辦人「小霖老師」(右)，教大家Hip Hop經典舞步「Running man」。

小霖老師透露，「Running man」舞步只要4個步驟就能學會

第一步：先將右腳大腿抬起

第二步：右腳踩下去的同時 左腳往後跳往後滑

第三步：左腳收進來，回到剛剛抬起來的位置

第四步：左腳往下踩的同時，右腳往後滑跳，最後又回來右腳抬起變到第一步

小霖老師建議，可以透過數拍子「1、2、3、4」的方式來跳「Running man」，過年期間也很適合搭配「踩收」的口訣來跳，因為過年就是有「採收」的感覺，邊跳的同時，可以邊唱「踩收、踩收、踩收踩收、過年大豐收」，簡單又好記，很適合全家人一起動起來。

▲在家可以邊跳邊唱「踩收、踩收、踩收踩收、過年大豐收」，全家人一起動起來。



4步驟就能學會的「Running man」你會跳了嗎？透過簡單的動作就可以燃燒脂肪，讓你開心過年的同時，還可以終結肉肉身材，現在趕快揪身旁的親朋好友跳起來，一起跟肥肉說掰掰！