國民黨強棒再攻2026縣市長　柯志恩、謝龍介、蘇清泉拚光復南台灣

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉有望再戰2026。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一大選，柯志恩、謝龍介、蘇清泉分別代表國民黨參戰高雄市長、台南市長、屏東縣長，在艱困選區中奮力一搏，儘管最終未能勝選，但都得到超乎預期的佳績。黨主席朱立倫提名2024不分區立委時，早已放眼2026地方大選，之所以提名柯、謝、蘇進入安全名單，便是為了儲備未來高雄市長、台南市長、屏東縣長選將。

2022穩住議員選情，柯志恩將續戰高雄

高雄市連續兩屆立委槓龜，對國民黨而言，此地是非常艱困的選區，2022年甚至一度找不到候選人願意參戰高雄市長。直到立委柯志恩臨危受命，出人意料拿到52萬9,607票，得票率40.16%，並且順利「母雞帶小雞」，輔選國民黨市議員成為議會最大黨，表現令人驚豔。

2024立委選舉，黨主席朱立倫提名柯志恩為不分區立委，用意即是儲備2026高雄市長人選，而她也信守深耕高雄的承諾，過年前的2月4日便跟另2位不分區立委陳菁徽、林倩綺，在國民黨高雄市黨部成立聯合服務處，柯志恩強調，他們會秉持一本初心，為高雄鄉親服務，揭牌不只掛上牌子，而是接下來一定常看到、可找到人，服務案件也會親自處理， 未來希望透過團結一心、站在一起，期盼在接下來的2026和2028大選，高雄絕不能讓民進黨「南票北補」。

把對手嚇出一身冷汗，謝龍介有望再戰台南

比起高雄市，台南市更是已經連續五屆立委槓龜，可說是藍軍最艱困的選區。在一片看衰之下，立委謝龍介2022年挑戰台南市長，獲得38萬7,731票，得票率達43.63%，把對手嚇出一身冷汗。適逢2026年民進黨市長黃偉哲即將2任屆滿，國民黨因此期待謝龍介再接再厲。

為此，黨主席朱立倫規劃謝龍介擔任政治組不分區立委，用意就是盼他再挑戰一回台南市長大選。黨內人士說，儘管2026提名權不在朱的手中，但他提早布局艱困選區，一方面替黨儲備戰將，二方面也幫下屆黨主席省卻煩惱，對整體國民黨的接班布局有正面助益。

2022飲恨惜敗，蘇清泉再接再厲

立委蘇清泉在2022大選以20萬6,460票、46.59%得票率飲恨惜敗屏東縣長，事後一度傳出作票疑雲，使得藍營內部對其敗選感到相當惋惜。由於蘇清泉表現優異，朱立倫提名他出任不分區立委，就是希望給他國會舞台持續表現，2026大選方能再接再厲。

不過，也有地方人士提醒，本次立委選舉提名過程中，蘇清泉堅拒參選屏南立委，形同把一席立委拱手讓給民進黨，令部份地方藍軍不諒解；此情形雖不致影響蘇再次取得屏東縣長候選人提名，但接下來的2年仍須設法化解地方恩怨，才有機會「綠地變藍天」。