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買福袋內容太爛　消保官：價值低於售價可申訴！

▲▼北海道札幌市的大丸百貨公司購買新年福袋「福袋」。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲新的一年日本人喜歡到百貨公司購買新年福袋，有好運的涵義。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

每年春節百貨公司或超市賣場都會舉辦春節福袋活動，新竹市政府消保官為把關民眾消費權益，日前至新竹大遠百、巨城遠東SOGO等百貨公司，查驗福袋活動的公平與真實性，呼籲福袋應有價值釋疑，並請消費者關注福袋消費相關權益。

消保官今天表示，消費者到百貨公司參加新春福袋活動，並非是抽抽樂，依福袋原意是「福氣帶著走」，亦即消費者可以用限定的價格買到袋內高於福袋售價的商品，因此福袋內的商品價格不應低於消費者付出的對價。

至於商品價格如何認定是否超值，並非依百貨公司的定價，也不是依照網路拍賣的價格，而是應依一般市場行情價格，較可能是百貨公司打折後的價格或是同樣商品量販店的售價標準。

消保官實地走訪各大百貨公司查驗表示，竹市大遠百西大店現場廣告詳盡每一福袋500元獎項商品，消費者可先查證商品價值，1-5大獎中獎機率合計僅4%，頭獎為LG無線可移式觸控螢幕StanbyME閨蜜機；遠東SOGO巨城店僅辦理消費滿額贈品活動，並無辦理福袋活動。

消保官表示，若百貨公司以低於參加福袋費用之商品充數，涉及違反民法之誠信原則及消保法第22條規定，企業經營者應確保廣告內容真實性，其對消費者所負之義務不得低於廣告內容。消費者若有參加此類活動受有不公平的對價商品，可向市府消保官申訴，市府將協助處理。

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