世界豆類日　新北推薦惜食餐廳嚐豆料理

▲食旅光廚房年節期間推出「辛饗柿橙」禮盒，使用由銀髮族與身心障礙者主持農莊所生產的農產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月10日是「世界豆類日」，豆類富含膳食纖維和植物性蛋白質，對人體有益，對素食者來說更是不可或缺的蛋白質來源，日常生活中，民眾也經常能接觸到豆類料理。適逢農曆新年，新年新氣象，新北市農業局推薦過年期間或年節過後可嘗試看看惜食店家獨特的豆類料理，不僅美味，更有惜食不浪費的精神。

新北市農業局推廣惜食理念，全台有不少業者響應落實惜食理念，店家種類多元，許多農會也設置惜食專區支持，料理及產品亦不斷推陳出新。年節期間，汐止「天然茶莊」過年正常營業，除了年節期間限定的茶葉紅豆年糕，近期也推出新產品紅茶豆奶，喜歡品茗的民眾，一定要來試試茶葉與豆類結合的滋味；如喜歡國產豆類飲品，年節期間可造訪深坑農會超市，國產雜糧區販售黃、黑豆奶及黑豆茶，若偏好自行料理，也有生鮮老鷹紅豆可以選擇在家料理。

▲原粹蔬食作近期也新推出用日本大豆製成的「元氣飯糰唐揚G」，秉持原粹吃得到食物原味的精神。

農業局表示，年節過後則有更多選擇，如新店「原粹蔬食作」，店內招牌「咖哩飛龍頭」使用非基改豆腐，近期也新推出用日本大豆製成的「元氣飯糰唐揚G」，秉持原粹吃得到食物原味的精神，唐揚雞成分單純，口感酥脆多汁，若飯後希望活動親近自然，還可以預約原粹的食農教育體驗。

農業局說，永和的「糧心聚落」販售各式小農精選好物，也長期推廣國產有機黃豆，有黃豆黑糖米蛋捲、花蓮一號鮮豆漿等國產豆類產品，3月多預計還會於店內辦理黃豆製品展覽會，推出如黑糖豆腐霜淇淋、黃豆米戚風等等相當具創意的季節限定產品。

▲汐止「天然茶莊」過年正常營業，推出茶葉紅豆年糕及紅茶豆奶。

另外，台北的「呷米蔬食」也是典型運用大量豆類入菜的蔬食餐廳，使用黃豆和樹豆製成美味的素漢堡，因應店面更新，新店址（位於台北市重慶南路一段47號）預計於2月下旬開幕，對蔬食有興趣的民眾可以前往嘗試。還有台北的「食旅光廚房 x Kinfolk畿福」雖無豆料理，但年節期間推出「辛饗柿橙」禮盒，其中不僅使用格外品檸檬製成果乾、果醬，也使用碎米製成戚風米蛋糕，美味又深具社會關懷及惜食意涵。

農業局長李玟表示，惜食店家型態多元，有些店家採用格外品入菜、有些店家以全食料理不浪費、有些店家選用當地當季食材減少運送或儲存產生的耗損等等，共通點是他們都為推廣理念不遺餘力，希望民眾支持有理想的店家，也切勿忘記背後農民的辛苦，多多珍惜食物。對惜食議題有興趣的朋友，也歡迎追蹤「新北惜食分享網」、「新北市農業局-稼日蒔光」查詢，關注最新惜食新知。

▲呷米蔬食運用大量豆類入菜，使用黃豆和樹豆製成美味的素漢堡。

▲深坑農會超市國產雜糧區販售黃、黑豆奶及黑豆茶。