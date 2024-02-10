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大陸 大陸焦點 特派現場

過年吃的水餃也是一種「完美食物」　包餃子三習慣易使「營養流失」

▲包水餃。（圖／CFP）

▲大陸北方人在農曆春節期間一定要吃水餃。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方人過年期間免不了要吃著熱騰騰的水餃，團聚包餃子也是許多人在春節期間重要的回憶。除文化意象外，從膳食結構組成的營養角度來看，餃子內有肉、蔬菜，外面還包裹著麵皮，可以滿足多樣化的食物需求，也可以被認為是一種「完美食物」，不過，一般人在包餃子時的習慣卻容易使「營養流失」。

▲包水餃。（圖／CFP）

《科普中國》報導，包裹在外面的餃子皮有利於保留蔬菜中維生素C、礦物質鉀和肉蛋中B族維生素等水溶性營養素。以水或者水汽為傳熱介質的食物，可以使食品中的澱粉類多糖充分裂解，利於人體吸收。

▲包水餃。（圖／CFP）

不過，在包餃子時的三種習慣操作，卻成為「營養流失」的主要原因。

一.用白菜、蘿蔔等水分較多的蔬菜做餃子餡時，為防止餃子煮破，大家會習慣把蔬菜裡的水分擠乾再調餡，但這樣的做法往往會使蔬菜內的營養隨水份流失。另一種方式是先將菜切成小塊後，用食用油拌一下，再放進去鹽等佐料，這樣便可「鎖住」菜的水份和營養。

二.水餃不僅要吃得美味，「賣相」也要出色，因此，部分民眾喜歡把餃子煮得「胖胖」的，在破掉前撈出來，如此，端上桌的餃子十分討喜，肥碩飽滿的形狀也更加可口誘人。不過，「胖餃子」或為熟了一段時間後的餃子，蒸煮時間過長容易使營養流失，因此，以食材的種類和大小區分，保持較短的時間蒸煮，才能盡量避免營養物質的流失。

三.北方人吃水餃講究餃子餡裡加入許多油，包括花生油、香油、豬油等，讓水餃「吃起來更香」，卻會對身體造成不同程度的負擔。根據中國居民膳食指南推薦，食物中脂肪供熱比不宜超過30%，但80%的東北水餃內脂肪供熱比超過30%，在此基礎上再加入過多的油，會讓人體內的營養失去平衡，還會對人身體健康造成威脅。
 

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