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社會 社會焦點 保障人權

獨／跨年夢時代傳持刀害35人推擠 「原子筆」男數天後持刀與警對峙

▲高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）
▲高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王男，事後卻傳出他持刀與警方對峙的意外衝突。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

2024年高雄市政府在夢時代廣場舉辦跨年晚會，當晚9時許現場傳出有人持刀騷動！造成到場觀看跨年晚會的觀眾嚇得四下奔逃、晚會演出中斷且有民眾踩踏受傷，高雄市警方認定該起事件涉及「恐嚇危安罪」，經案小組從會場周遭調閱數百支監視器，1日晚間在高雄市新興區一家咖啡廳外找到引發這場騷動的王姓男子（34歲），但他強調身上並未帶刀，另外警方在事發現場找到一把無法確認主人的刀械，檢察官指示案件持續追查。

當天有目擊者表示，看到王男頭戴白色鴨舌帽、身穿T恤和短褲，在場與另名男子發生爭執後掏出一把長約5公分的水果刀，雙方僵持但男子並未揮刀攻擊。事後專案小組在新興區咖啡廳外找到在外逗留的王男，他配合警方搜身後並未發現包包內有刀械，他辯稱自己拿出來的是原子筆，警方對他說法保留，偵訊後仍依恐嚇維安罪嫌移送。

但令人驚訝的是，儘管王男是否持刀亮刀真相未明，但跨年夜當天掏出「異物」引發民眾誤會恐慌推擠，並造成35人推擠受傷屬實，也因此高雄市警局將他帶回後仍依恐嚇危安罪嫌移送高雄地檢署偵辦；跨年夜持刀真相尚未出爐，移送案件隔天王男持刀事件則真實上演，高雄市警局擔心消息曝光引發民眾議論，王男後續持刀與警對峙事件遭到警方嚴密封鎖。

▲高雄警方逮捕涉嫌在跨年夜持筆造成民眾恐慌的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，高雄市警方移送王男後，經檢察官複訊後雖然讓王男返家靜候傳喚，但數天後高雄地檢署檢察官要求高雄警方再度約談王男，想釐清跨年夜現場，王男究竟是拿出原子筆還是真有持刀恐嚇情事，但警方到王男住所，王家人拒絕開門。

且王男得知警方再度找上門後，認為警方刻意「查水表找麻煩」，氣得跑到家中廚房拿出菜刀貼緊身上揚言自殘，「你們別再逼我、不然我就死給你們看」，據稱原本拒絕警方傳喚王男的家屬，嚇得趕緊開門向警方求助，警方入內與王男對峙，雙方互相喊話，直到後來王男情緒冷靜後，警方也請119救護人員到場評估王男身心狀況是否需要戒護就醫，後來經救護人員評估後無礙後，王男持刀與警方對峙的衝突才告一段落。

至於王男在跨年夜究竟是否亮刀恐嚇，以及為何他見警上門傳喚就亮刀揚言自戕，諸多疑點有待警方深入調查釐清。

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