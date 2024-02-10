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大年初一迎新春！　新北祈福之旅＋周邊小吃看這邊

▲▼ 中和烘爐地南山福德宮、靈鷲山無生道場、金山區法鼓山、 竹林山觀音寺 。（圖／新北市政府觀光局提供）

▲新北市觀光局公布走春行程，圖為竹林山觀音寺。（圖／新北市政府觀光局提供）

記者崔至雲／台北報導

農曆新年初始，春暖花開之際，新北市政府觀旅局邀請民眾到新北廟宇走春遊程，不論是祈求開運亨財，或是尋求身心安定，透過走訪新北市多樣的廟宇，感受傳統祈福文化，並造訪周邊景點，祈求吉祥平安，邁向充滿希望的金龍年。

觀旅局指出，龍年走春勢必要來個好彩頭，北台灣求財香客絡繹不絕的土地公廟為「中和烘爐地南山福德宮」，不僅供奉全台最大的福德正神神像，更以土地公手裡閃閃發亮「大元寶」為特色，信徒深信觸摸元寶能保庇整年財運大開。參拜完，不容錯過樂華夜市，無論蚵仔煎、地瓜球、麻辣臭豆腐、排骨酥等，絕對能滿足挑嘴老饕。

▲▼ 中和烘爐地南山福德宮、靈鷲山無生道場、金山區法鼓山、 竹林山觀音寺 。（圖／新北市政府觀光局提供）

觀旅局接著指出，石碇「五路財神廟」也總是香火鼎盛，吸引著無數的信眾前來求財納福。廟內供奉武財神趙公明、招財使者、進寶天尊、納珍天尊及利市仙官等五位財神，讓求正財或是偏財的信眾都能得到心靈上的安慰。元寶圖樣的裝飾更象徵著財源廣進，香火格外興旺。在祈福之餘，民眾還可順遊深坑老街，品味當地豆腐料理。

針對歷史悠久、香火鼎盛的竹林山觀音寺，觀旅局說，其外觀具有中式宮殿的華麗雄偉，主奉十八手觀音佛祖，是林口、桃園蘆竹與龜山一帶居民的信仰中心。寺廟建築保留台灣民間藝術的精華，樑柱鏤刻、藻井金箔點綴的正殿，更顯工匠超高手藝。除了欣賞建築之美外，每逢春季，粉嫩的櫻花與杜鵑爭相綻放，與庭園中的日式石燈籠、狛犬相映成趣，除了不用出國也能享受日式庭園風情外，更能感受宗教神聖。

觀旅局提到，若嚮往山林中的寧靜，不妨於春節假期走訪新北市金山區的法鼓山，感受佛教文化和大自然之美；或造訪位於東北角，三面環海，太平洋一線在望的靈鷲山無生道場，由山風、海景、霧嵐相伴，可於此欣賞造型獨特的天眼門、四大名山道場、十一面觀音等景點，享受漫步於山林中的舒適與寧靜。

▲▼ 中和烘爐地南山福德宮、靈鷲山無生道場、金山區法鼓山、 竹林山觀音寺 。（圖／新北市政府觀光局提供）

▲▼ 中和烘爐地南山福德宮、靈鷲山無生道場、金山區法鼓山、 竹林山觀音寺 。（圖／新北市政府觀光局提供）

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