「我有溫柔的心鋼鐵意志」　許宇甄力推財劃法修法、公投綁大選

▲國民黨新科立委許宇甄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新科不分區立委許宇甄從基層出身，深耕雲林，擔任雲林婦聯會主委多年，對婦權保障與福利多所奔波，頗受婦女界敬重，「地方經常有刻板印象，認為國民黨只有黨中央視角，但其實我怎麼會不明白地方需求呢？」幾次參加輔選政策制定，立下汗馬功勞，被國民黨主席朱立倫拔擢到中央黨部扛起組發會主委重責，許宇甄形容自己是「溫柔的心，但有鋼鐵般的意志，想做到的，就會貫徹全力去執行」，雖是首次進入國會的菜鳥，但對於法案政策的推動，她依舊充滿信心。

身為組發會主委，日常工作已相當繁雜，再兼任立委，可預見未來工作亮將非常龐大，是否會擔心力不從心？許宇甄用著一貫輕輕柔柔的聲音笑著回應，黨此時需要大家多為黨盡一份心力，更何況自己之後還是黨部分區立委，更應如此，所以已答應朱立倫，擔任立委後仍續兼任組發會主委。

受訪到一半，許宇甄手機就有地方民代來電，恭喜她即將進入國會，許宇甄笑說，自己能受到朱立倫的重用，一路上要感謝的人很多，「但我是真的很努力、很努力」，除了隨朱全台灣拜訪基層，每日主要工作更要聯絡各地黨部主委，可以說大大小小事情都要管理，「很多黨部主委都還是副縣長呢！平常都是下令的人卻要變成做事的人，就知道我要下指令給他們，還要確保能達成有多不容易。」

不擔心立委跟組發會主委兩頭燒，許宇甄強調，「6成民意希望政黨輪替，雖未能完成，但國會3黨不過半，立委角色更加吃重。」期許自己扮演好「強力監督」的角色，對於兩岸則堅守國民黨Defense（國防）和Dialogue（對話）的雙D立場，並在黨內推動新媒體加強與年輕人對話，盼下次實現政黨輪替目標。

▲許宇甄未來黨中央、立院事務兩頭燒。（圖／記者鄭佩玟攝）

談到最想在任內推動哪個法案，許宇甄說，將來進入國會，對於地方所關切的財政收支劃分法修法會努力推動，以雲林六輕來說，每年上繳中央的稅達五百億元，分配到地方根本不成比率，她有統計學背景，會在這方面多費心。

許宇甄指出，公投法不僅勞民傷財也無法落實民意，上次4大公投結果明顯看出，很多人沒能返鄉投票，無法充分展現公投民意，她將推動修法讓「公投綁大選」，只要中選會善盡規畫之責，就不會出現亂象，讓公投和選舉一起舉辦，才不會讓民眾舟車勞頓。

另外國民黨立委要推的不在籍投票，許宇甄也力表贊同，根據主計總處2021年人口普查公告資訊，她估計全台異地工作人口和在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬人至200萬人之間，「許多旅外求學或工作的青年都希望能夠實施不在籍投票」，呼籲政府必須更加重視。