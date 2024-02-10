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他逛萬華「驚見快樂茶」CP值炸　老司機歪了！內行：生意很好

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲大杯快樂茶只要25元。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

台人愛喝手搖飲，純茶類更是經典不敗，不過一名網友驚呼，日前逛萬華街上，看到一家賣「快樂茶」的店家，但他沒有上前光顧，於是好奇詢問「什麼是快樂茶？」文章引來千人討論，歪樓笑回「一小時3000元起跳的茶」、「應該是進口不太便宜那種」；內行人解答，其實就是烏龍+綠茶，會這樣取名原因曝光了。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，日前看到一家飲料店，沒有花俏的裝潢，且招牌主打3項飲品，紅茶、綠茶還有「快樂茶」，上述價格非常親民，一杯700cc賣20元、1000cc只要25元，「我好奇什麼是快樂茶？」

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文章曝光後，引來一票老司機胡鬧回應，「我知道真正的快樂茶，但是錢包要深一點」、「應該是進口不太便宜那種」、「我只聽過摸摸茶」、「那不是重點，重點是便宜，便宜就快樂啊」、「應該美女店員陪伴吧」、「紅茶綠茶是外帶，快樂茶只能內用」、「一小時3000元起跳的茶」。

歪樓之餘，有內行解釋，「龍山寺這裡，生意很好」、「北投市場也有，叫無憂茶，綠茶加烏龍」、「烏龍+綠茶=無慮（烏綠）=無憂=快樂」、「源起於北投的高記紅茶裡的無憂（綠茶加烏龍），對於一個北投在地人來說，除了高記其他都是仿冒的」、「北投有間高記茶行，他們有名的茶叫無憂茶，這為了差別化...叫快樂茶」、「萬華這邊～其實就是烏龍綠」。

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