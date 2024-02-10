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初二回娘家注意！「1時辰」前要回門　6禁忌一次看

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲大年初二是出嫁女兒帶著女婿回娘家之日。（圖／視覺中國）

記者陳怡靜／綜合報導

在年節假期中，年初二是女兒帶著女婿回娘家的大日子，不過在傳統上有許多禁忌要注意，像是不要留下來吃晚餐，也千萬別將吃剩下的飯菜打包回家等。以下整理出6大習俗，提供給民眾參考。

一、忌穿黑、白顏色衣服

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春節期間穿衣講究鮮明，最好是大紅色系招喜氣，避免穿黑、白兩色的衣物，即便是新衣也要避免，由於這兩色多為喪禮穿著，回娘家還是喜氣一點，以免像是奔喪。

二、午時前回門

傳統習俗認為，出嫁的女兒最好在傍晚前離開娘家，還是越早回家越好，因此通常在上午11點前回家最適當。

三、忌留下吃晚飯

習俗上來說，最好是在中餐宴請女婿，且要在傍晚前離開，留下來吃晚餐有「吃到底」的含意，對娘家帶來壞運。

四、忌打包剩菜回家

女兒離開娘家前，媽媽會準備禮物或紅包讓女兒帶回，有祝福之意。不過要記得只能帶禮物回家，沒吃完的飯菜千萬別打包，否則有在婆家受氣、沒溫飽的意涵，來年可能雞犬不寧。

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

▲回娘家吃飯不要將剩下的飯菜打包回家。（圖／取自免費圖庫pexels）

五、回娘家要帶伴手禮

帶伴手禮除了是禮貌之外，也是讓娘家知道女兒婚後的生活過得幸福，也有將財氣帶回娘家的寓意。記得要以雙數為主，象徵團圓和圓滿，不宜送單數禮品和禮金。

六、忌帶朋友回娘家

回娘家這天頂多帶女婿和小孩，如果帶朋友回家，容易使娘家未來一年很多人來吃來分，導致財運下滑。

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