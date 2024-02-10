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大陸 大陸焦點 特派現場

財神到！咖啡廳推「財神咖啡」　網狂求店名：喝了能暴富

▲杭州財神爺咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲杭州財神爺咖啡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一咖啡廳近日推出一款「財神咖啡」，在製作好的咖啡上，放上一張印有財神爺的糯米紙，配合節慶的創意大獲好評。不少網友瘋狂敲碗店名，「感覺喝下這杯咖啡就能暴富！」

據《中國藍新聞》報導，最近，有網友表示，在杭州街頭喝到了「財神咖啡」。咖啡表面放了一張財神爺元素的糯米紙，上頭寫著「財神到」、「年年發大財」、「日日行好運」，金童玉女也未漏掉。

▲杭州財神爺咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲上頭的財神爺為可食用的糯米紙。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起網友熱議，「這咖啡厲害了」、「我得去喝一杯，求暴富」、「來接財神，保佑我發大財」、「真不愧是行銷大王，太知道我們想要什麼了」、「這波操作，屬實拿捏住我了，哪個年輕人不愛啊」、「我給這創意打滿分」、「過年非喝這杯不可了是吧」。

▲杭州財神爺咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲還有網友分享金元寶造型的麵包。（圖／翻攝自微博）

不過也有部分人認為不妥，「這是對神明的不尊重吧」、「啊這，真的敢喝嗎，那可是財神啊」、「財神爺同意了嗎，向玉帝交保護費了嗎」、「宗教協會會不會在路上」、「不給財神爺上香就算了，還給財神爺喝肚子裡了」、「這還暴富，把財神爺吃了！人家還想給你財運？沒切實考慮到我們的傳統文化呀」。

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