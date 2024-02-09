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女員工被開除！槓上店經理「揮拳互毆」　她氣炸拿平底鍋敲人

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州亞特蘭大機場內部一家咖啡廳近日發生一起肢體衝突事件，然而，鬧事的不是顧客，竟然是咖啡廳的前任女員工。據稱她是因為被解僱後想再次進入員工區，遭到阻攔後舉起椅子攻擊店經理，而另一名店經理也出手將她打倒在地，她爬起身後直接翻越咖啡吧台，拿起平底鍋敲人。

▲▼美國亞特蘭大機場一家咖啡廳的女店員愛莉（Shacoria Elly）跨越飲料吧台毆打同事，畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國亞特蘭大機場一家咖啡廳的女店員與店經理發生肢體衝突，畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自YouTube）

根據紐約郵報報導，這名女子名叫愛莉（Shacoria Elly），據信她原本是亞特蘭大國際機場Harvest & Grounds咖啡店的咖啡師，卻和同事因為有關濃縮咖啡的問題發生爭執，沒想到因此遭到店經理解僱。然而，就在她想要回到員工區拿回個人物品之際，勞資分歧進一步升級。

▲▼美國亞特蘭大機場一家咖啡廳的女店員愛莉（Shacoria Elly）跨越飲料吧台毆打同事，畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉翻越吧台想拿回自己的個人物品，但又與店經理發生第二波衝突。（圖／翻攝自YouTube）

目擊者拍攝的影片顯示，兩名店經理將愛莉阻擋在員工備餐區外頭，而愛莉激動大喊著「把我的東西給我」，接著她朝著一名灰衣經理揮拳並舉起椅子攻擊，但被灰衣經理搶走椅子，愛莉再次試圖闖入員工區，並與另一名紅衣經理互毆，但對方憑藉著身高差距直接將她撂倒在地。

愛莉的情緒似乎越來越憤怒，但見到兩名經理仍堅持阻攔她，愛莉原本作勢離開，怎知她突然回頭全速衝刺，身手矯健地翻越吧台，讓兩名經理猝不及防。

不過，愛莉很快就遭到經理壓制，她隨手拿起平底鍋猛力揮舞，再次試圖攻擊經理，紅衣經理請現場人員報警，愛莉則趁機拿著外套與背包離開。

雖然愛莉頭也不回地離開了，但由於現場已經有人報警，亞特蘭大警方必須介入調查。報導引述警方報告稱，愛莉後來被正式解職，機場安檢單位沒收了她的機場安全識別徽章，不過值得注意的是，此衝突事件沒有造成任何人受傷，警方後續也未對愛莉提出任何犯罪指控。

▲▼美國亞特蘭大機場一家咖啡廳的女店員愛莉（Shacoria Elly）跨越飲料吧台毆打同事，畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉最後拿著外套與背包離開。（圖／翻攝自YouTube）

影片在網路上流傳後也引發討論，部分人認為報導可能無法涵蓋事件背後完整的勞資紛爭原因，也有人認為店經理解僱員工的方式令人感到不悅，且歸還個人物品並非不合理的要求。另一派網友則強調她不應該用暴力解決問題。還有一名網友歪樓說，「天啊，她翻越吧台的動作就像個奧運選手一樣輕鬆」。

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