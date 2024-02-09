創條件，促融合　上海市台辦鍾曉敏主任向台胞送祝福

記者趙禕/上海報導

在農曆新年前夕，上海市台辦主任鍾曉敏向在滬台胞和對台工作人員表達祝賀，賀詞裡介紹上海市台辦過去一年為台胞、台商、台青所做的各項工作，以及上海市推動兩岸交流發展的成果；並表示將繼續優化台企營商環境，為台胞安居樂業提供便利，為台青追夢圓夢創造更好條件，加速滬台兩地經濟社會融合發展。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏表示，過去一年裡，上海持續打造台企「投資熱土」，在前三個季度裡，上海就新增了1076家台資企業，合同台資5.16億美元；積極推動台資企業高質量發展、優化台資企業營商環境，完成上海惠台「55條」屆滿評估修訂。同時也著力解決台企生產經營、市場拓展、用工用地等難題。

▲上海市在2023年持續舉辦包括台商大講堂、「台胞走進」系列活動、兩岸青年企業家交流等活動，並推動大陸台資銀行為來大陸的台商、台胞提供便捷的支付服務。（圖／記者趙禕攝）

在兩岸交流方面，上海在2023年舉辦了500多項滬台交流活動，有12萬多人次來自兩岸的台灣民眾參與線下活動；連續舉辦了14年的「台北上海城市論壇」恢復線下舉行，台北市長蔣萬安及市府官員、市議會議員等在上海共同見證兩市簽訂合作備忘錄；另外還有「山河美—兩岸青少年詩詞大會」、「兩岸電競文化節」等活動在上海舉辦。

▲在上海舉辦的「台北上海城市論壇」，台北市長蔣萬安一行人共同見證兩市簽訂合作備忘錄。（圖／記者趙禕攝）

▼2023年，上海舉辦了包括We愛兩岸青年短片大賽、「山河美—兩岸青少年詩詞大會」、「兩岸電競文化節」、「舞動青春唱響未來」滬台中小學生才藝交流在內的一系列兩岸交流活動。（圖／記者趙禕攝）

上海在過去一年裡，也透過新媒體平台搭建傳遞兩岸同胞手足親情的橋樑，像是「台胞『申』活」、「雙城記」、「兩岸青年匯」。 另外還有包括建立「滬台通」線上服務平台，給受理台胞訴求提供便利；建成「融空間」一站式服務平台，為台胞舉辦活動、辦理事務提供便捷；成立上海市台胞台屬交流促進中心，舉辦380多場交流活動；推動台胞共享大陸便利化移動支付，擴大台灣居民居住證便利化應用，製作發放「台胞來滬服務手冊」、「台胞來滬導覽手冊」、「台胞在滬參訪點地圖」，幫助台胞在上海感受「家的溫暖」。

▲上海成立上海市台胞台屬交流促進中心，幫助台胞在上海感受「家的溫暖」。（圖／記者趙禕攝）

▼「融空間」一站式服務平台不但方便在滬台胞在這裡辦理各項業務，還免費提供空間讓在滬台胞在這裡辦活動。（圖／記者趙禕攝）

▼「融空間」一站式服務平台不但方便在滬台胞在這裡辦理各項業務，還免費提供空間讓在滬台胞在這裡辦活動。（圖／記者趙禕攝）

對於越來越多台籍青年到大陸發展，鍾曉敏表示，上海持續打造台青「圓夢之城」，舉辦兩岸青少年創客大賽、兩岸青年創新同行計劃、兩岸青年創業大賽、潮匯海上、台青企業實踐訓練營、台青法律人才實踐營、「繁星計劃」等各種不同類型的活動，引導台青投身大陸科創文創產業、幫助台青提升創業技能、提高台青職場素養、拓寬高校台生就業渠道。

▲上海舉辦了各種各樣的青年活動，引導台青投身大陸科創文創產業、幫助台青提升創業技能、提高台青職場素養、拓寬高校台生就業渠道。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏說：「2024年，上海將進一步助力台資企業融入上海五個中心建設，進一步擴大兩岸各領域民間交流，進一步為台胞安居樂業提供便利，進一步為台青追夢圓夢創造更好條件，加速滬台兩地經濟社會融合發展，推動更多兩岸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來！」