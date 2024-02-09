去年衰爆有救了！命理師教戰「新春開運2招」：初一多吃紅色糖

▲命理師建議，過年期間可以多吃紅色糖果，代表新春第一天就有甜頭，讓你好運一整年。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

明天（10日）就是大年初一，人人都想要在龍年旺到爆，不過究竟該如何做才能招財又納福呢？對此，命理師黃子容教戰「開運2招」，可以多吃紅色糖果，並隨身攜帶「好運鈴」，讓你一整年福星高照。

命理師黃子容在臉書粉專「黃子容的一年愛班幸福團」分享開運2方法，大年初一不論是吃早餐或早午餐，吃完第一餐後記得「吃顆紅色糖果」，象徵擁有好運轉鴻運，糖果象徵甜頭，在新春第一天就有甜頭，代表好運一整年；另外若過去一整年運勢特別差的人，可以早上起床空腹吃一顆水煮蛋，象徵重生，開啟新春一整年的好運氣。

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▲命理師黃子容分享「好運鈴」的做法，有助招桃花旺人緣。（圖／擷取自Facebook／黃子

黃子容透露，除了吃紅色糖果外，身上也可以攜帶「好運鈴」並綁上五色線，在口袋或包包中放入好運鈴，有助開啟人緣桃花，新春過年期間就是一年當中最重要的「開桃花」時機，把握這個時間補滿桃花運，招滿貴人桃花，有利於事業、感情及人際關係。

黃子容也曝光「好運鈴」的做法，先找一條紅線，接著在兩端各綁上一個鈴鐺，下一步驟在紅線中間打一個蝴蝶結，「好運鈴」就完成了，經常搖一搖好運鈴，會為你帶來好運以及貴人運。

此外，黃子容建議，大年初二可以配戴金色飾品或配件，意味著財氣財運上身，有助財運滾滾來。

◎《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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