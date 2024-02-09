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日本雪災、美國風暴…氣象署盤點「全球5大極端天氣」：加強預防

▲▼日本東京大雪。（圖／路透）

▲日本東京1月出現大雪。（圖／路透）

生活中心／台北報導

2024年才過1個月，全球各地就已傳出許多極端天氣事件災情。中央氣象署在臉書粉專「報氣候－中央氣象署」貼文盤點今年1月全球5大極端天氣事件，包括英國風暴、法國洪災、美國北極風暴、菲律賓強降雨、日本雪災等。氣象署表示，氣候變遷導致極端天氣事件更加頻繁且劇烈，各國政府應加強預防和調適應對，以減輕災害損失。

▲▼全球各地已傳出許多極端天氣事件災情。（圖／翻攝自Facebook／報氣候 - 中央氣象署）

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▲氣象署盤點全球各地極端天氣事件災情。（圖／翻攝自Facebook／報氣候 - 中央氣象署）

氣象署指出，今年1月全球各地就已傳出許多極端天氣事件災情，將眼光放到全世界看看這1個月來，世界究竟發生了什麼事。以下為氣象署整理的5大極端天氣事件：

1.英國風暴：
 1月3日的風暴漢克（Henk）對英國造成嚴重的洪水災害，強降雨使英國大片地區遭洪水淹沒，強風也造成了大量的破壞。在風暴高峰期，約十萬個家庭受到停電影響。

2.法國洪災 
 暴雨導致河水水位上漲，法國北部加萊海峽省（Pas-de-Calais）地區遭受洪水入侵，從去年12月下旬法國北部的河流始終處於警戒狀態。今年1月4日，阿河（Aa）處於紅色警戒級別（最高級別），河川水位在1月3日達到峰值。

3.美國的北極風暴 
 美國2024年第一場強烈冬季風暴於1月5日侵襲美國東岸，從喬治亞州到緬因州，約4000萬美國人籠罩在冬季預警中，紐約市也迎來近2年最嚴重的一場暴風雪。造成數百萬家戶停電、交通癱瘓，使傷亡和損失仍不斷增加。

▲▼冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

4.菲律賓強降雨 
 菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）從1月16日開始持續強降雨，並引發山崩、洪水氾濫等災情。造成超過1萬名待疏散人員和20萬名受災群眾，甚至卡拉加（Caraga）地區也因為洪水和坡地災害導致2萬人流離失所。

5.日本雪災 
 日本受到寒流與冬季氣壓的影響，靠日本海側的地區降下破紀錄的大雪，甚至造成交通癱瘓。1月24日連續6小時的累積降雪量，已在岐阜縣關原町觀測到49公分、滋賀縣米原市40公分，突破當地降雪觀測紀錄。

氣象署指出，日本發生雪災的同時，也是台灣經歷低溫事件的時間，部分山區也有降雪。陽明山在1月23日凌晨觀測到 3年來首次降雪。

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

▲今年1月陽明山再次降雪，賞雪民眾興奮脫衣拍照留念。（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

氣象署提醒，儘管才過了1個月，世界各地的極端天氣事件災害卻層出不窮，各國政府勢必得加強預防和調適應對，以抵擋越發嚴重的極端天氣災害。

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