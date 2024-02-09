柯文哲小年夜發「352字反省文」自問：是否做了些錯誤的決定

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲8日深夜在臉書發文，以352字回顧2023年的種種，並對每個決定做出反省，檢討自己是否做出了錯誤的決定，「龍年，我們繼續努力，願龍抬頭，人民豐收」。

柯文哲以「小年夜的反省」為題發文表示，傳統習俗中，小年夜是過年大掃除的最後時機，其實不只物理環境，心理空間更要清掃。

他回顧過去一年，直言2023年是人生重大挑戰，遇到了是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸等重大抉擇，「我感謝在這場戰役中，團隊與支持者全心的付出，但我也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定。」

柯文哲指出，孔子說六十而耳順，意思是要好話壞話都能聽進去，達到「順不輕喜，逆不乍怒」，深入權衡後，再做正確的判斷。這聽起來很簡單，但是不容易，「我也只能開放態度，聆聽各界意見，但選戰期間大量且混亂的資訊灌入，要不偏聽又能去蕪存菁，的確很難。然而凡事反求諸己，這就是我未來要給自己的功課」。

「反省改進、認真工作，是我們的基本態度」，柯文哲表示，他堅持要打一場不一樣的選戰，堅持小額募款、堅持創新、堅持道德底線，無論怎麼被打，也不會故意設計害人，「我相信在這場民主洗禮後，台灣政壇注入新的活水，喚起更多公民意識、與對政治的熱情與嚮往，龍年，我們繼續努力，願龍抬頭，人民豐收」。