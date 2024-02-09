好運龍總來！東森廣場「福箱」開賣iPhone 15等您帶回家

▲位處台北車站K區地下街的東森廣場不僅交通方便，還可遮風擋雨，春節營業時間，除夕2/9(五)11:00~18:00，初一2/10(六)~初五2/14(三)11:00-22:00皆正常營業，好吃又好逛，陪您開心過新年。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

東森購物春節不打烊，陪您歡樂過新年！台北車站東森廣場，2月10日大年初一起，安排一系列龍年限定活動，重頭戲「好運龍有春」新春吉祥福箱，每箱售500元，限量600份，只要購買就有機會將iPhone 15、AirPods 3 等大獎帶回家！

台北車站東森廣場及中和天空，推出「好運龍有春」福箱，三款超值組合，第一款福箱給你「龍厚用」，韓國ARTE陶瓷不沾雙耳湯鍋，價值1,480元，第二款「龍愛呷」亞洲風味美食生活箱，包含芒果乾、鮑魚粥、銀耳露、料理之王調理包、日本胡麻油、洗髮精及洗手乳等，總價值1,070元，第三款「龍哩賀」給您健康滿滿，包含麥盧卡蜂蜜潤喉糖、料理之王調理包、萬歲牌杏仁小魚隨身包、天然椰子水及萬用去污劑等，總價值1,044元，每箱只要500元入手就能獲得超值好禮，還有機會拿到iPhone 15 128G 粉紅色、金色大同電鍋、AirPods 3等大獎，限量600份，要買要快。

▲台北車站東森廣場推出「好運龍有春」新春吉祥福箱，每箱售500元，限量600份，箱箱皆超值，最大獎為市值29,990元的iphone 15 128G 粉紅色乙支。（圖／東森購物提供）

台北車站東森廣場過年期間餐廳推出新春優惠，「點八小食」消費滿288元可享抽好運，在FB上傳店內用餐照片，還有機會抽中iPad、電烤盤、不沾鍋等；「洋城」義大利餐廳消費滿500元即贈送品牌買一送一優惠券；「渝廚娘」麻辣燙消費滿100元即贈送麻辣豆腐一份，每日限量，送完為止。

▲東森廣場台北車站引進超過30種知名品牌進駐，過年推出「新春歡慶購」即日起到2月底前消費可享超值優惠。（圖／東森購物提供）

台北車站東森廣場引進超過30種知名品牌進駐，加碼祭出優惠活動，「萬國旅行箱」消費滿2000元就送行李束帶，「拼圖總動員」購買紙劇場及立體拼圖可享8折優惠，「PG美人網」新春福袋，每袋1000元，買一包贈送500元購物金，買2包送1500元購物金，知名品牌「PP石墨烯」推出除舊佈新大禮包，包含蠶絲超導被、循環床墊、長袖智能衣，特價16888元再送500元折價券，2/19-2/29更祭出全館9折優惠。

▲▼台北車站東森廣場春節期間皆有營業，中廣場有年貨大街，東廣場還設置有投籃機、太鼓達人遊戲機，好吃又好逛，陪您開心過新年。（圖／東森購物提供）

台北車站東森廣場，春節營業時間，除夕2/9(五)11:00~18:00，初一2/10(六)~初五2/14(三)11:00-22:00皆正常營業，中和東森廣場春節營業時間，除夕2/9(五)11:00~17:00，大年初一2/10(六)11:00~22:00，初二2/11(日)~初五2/14(三)11:00-21:30皆正常營業，同樣祭出滿滿優惠， 好吃又好逛，陪您開心過新年。

▲歡慶新春「點八小食」即日起到2/29(四)消費滿288元可享抽好運，獎品包含當日用餐折扣、餐點兌換券等，人人有獎。（圖／東森購物提供）