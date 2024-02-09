春節走春到彰化！盤點15大觀光工廠　這家獨披「星」

▲台灣優格餅乾學院在2023的年底正式摘星，成為彰化縣第一家擁有綠色旅行標章的業者。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣有15家觀光工廠占全國第4名，每家皆獨具特色，絕對是外出旅遊最佳首選其中台灣優格餅乾學院在地深耕多年，致力於推廣自然、美味以及無添加的餅乾點心，在2023的年底正式摘星，成為彰化縣第一家擁有綠色旅行標章的業者，不但是彰化的驕傲，更帶動彰化綠色旅遊、推動永續觀光的標竿。

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▲台灣優格餅乾學院導覽人員親切解說。

彰化縣政府表示，彰化建縣三百年，人文薈萃，孕育許多匠人之心及獨特的飲食文化，如肉圓、爌肉飯、炸蚵嗲、涼圓等在地小吃，聞名全國。尤其彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場、12個特色商圈，還有台灣在地小吃新指南認證的彰化美食，以及優質旅宿，是吃喝玩樂首選。從食品、紡織、養生保健到育樂，面面俱到。

▲彰化觀光工廠台灣穀堡。

彰化線西「台灣優格餅乾學院」，強調只做優質有格調的餅乾，以Simple life,happylife」生活簡單就快樂為宗旨，自2014年成立以來，致力於將餅乾的烘焙知識，用輕鬆、有趣的方式帶給大家，並推廣自然、美味以及無添加的餅乾點心，同時開放產線讓消費者觀摩真實的餅乾生產流程並可親手體驗製作，多年來已經累積高人氣。去年成為彰化縣第一家擁有綠色旅行標章的業者，成為彰化的驕傲，更帶動綠色旅遊及永續觀光。

▲彰化手套博物館。

興麥蛋捲烘焙王國、台灣穀堡都很出色，送禮自用兩相宜，還有以紡織和衣物為主的樂活襪之鄉博物館、台灣手套博物館、襪仔王觀光工廠、緞帶王及織夢樂園，與養身保健有關的白蘭氏健康博物館、台塑生醫健康悠活館、華新MASK創意生活館，有育樂與工藝的台灣玻璃館、卷木森活館、愛玩色創意館及水銡利廚衛生活村，都是認識彰化觀光旅遊的最佳首選。

線西鄉除了台灣優格餅乾學院外、更是具有豐富的歷史人文特色，「蛤蜊兵營」整整齊齊的房舍充滿時光的痕跡、獨特的美景吸引了許多IG網美前來拍照打卡，也是彰化重要的文化資產；地中海風的建築搭配上漂流木裝置藝術的「白馬的家」；保留傳統手工製鼓工藝的「永安製鼓工藝社」，還有知名的「塭仔漁港」可以買魚貨吃海產，坐在防波堤上看夕陽，此外，漁港鄰近附近的慶安水道及白色海豚屋，近年來也成為知名的打卡景點，也是水上活動的熱門場域。

▲樂活襪之鄉博物館。

▲彰化觀光工廠興麥蛋捲烘焙王國。

▲彰化觀光工廠緞帶王。