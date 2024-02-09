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待業妹身上剩7千懊惱「過年紅包怎辦」　眾人提1方法：父母會接受

▲▼紅包,紅包袋。（圖／記者曾筠淇攝）

▲一名女網友求助，自己正在待業期間，實在沒有錢包紅包，今年過年該怎麼辦？（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

春節過年，當子女的都會考慮包紅包給爸媽，但有一名女網友感嘆，她目前剛好在轉職待業的期間，手上真的沒有多餘的可以包紅包，讓她現在非常猶豫「到底要不要包紅包給父母？」，貼文一出立刻引發網友熱議。

女網友在Dcard說，過年要來了，然而自己最近剛辭職，正值轉職待業的期間，手頭上可以使用的錢少的可憐，林林總總加起來也只有7800元，還得留一些當生活費。

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她說，「真的是猶豫到底要不要包紅包給父母，還是等有穩定工作且有存到錢再給呢」、「想問問各位，過年會根據財務狀況決定是否包紅包嗎，還是遵循傳統一定要包呢？」

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲網友建議，可以坦承告訴父母自己的難處，相信父母會體諒。（圖／記者劉維榛攝）

網友看完貼文後，多數人認為包不包都可以，坦承告訴父母自己的難處，相信父母會體諒，有人說「心意最重要」、「我是有在工作就會包，多寡就看薪水，父母都很開心」、「紅包金額不重要，本來就是為了一個喜氣一個吉利」。

還有人提議，「我會在紅包裡包200元，加一張小卡表示，真的很愛父母但是目前手頭太緊，所以這次只能拿出這點，或可以用按摩或是其他方式補償，下次穩定會再回饋給父母，我想父母應該都是會接受的」。

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