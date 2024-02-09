我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

▲2023年也有不少流行語出現。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每年都會出現新的流行語，像2022年就有很多人將「我沒了」、「Duck不必」、「降肉」掛嘴邊，《ETtoday新聞雲》也整理出2023年常見的流行用語，讓讀者過年可以秀一波，不怕和親戚家的小孩有代溝。

一、emo

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emo一詞取自「emotional」，emotional的意思其實就是情緒化，因此年輕人常會說「我emo了」、「突然emo」了，用來表示憂鬱、焦慮的情緒。

二、桶箍

去年總統大選前，「藍白郭」陣營曾展開會談，當時郭台銘稱自己是「桶箍」，引發外界好奇意思。

根據「教育部台灣閩南語常用詞辭典」，「桶箍」意思是「將木桶的木片箍住的鐵線圈或竹篾環」。另根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「箍桶」意思有二，一是「用竹篾或金屬圈將桶子的外圍圈﻿住」，二是「外圍有竹篾或金屬圈束緊的桶﻿子」。

據了解，若無桶箍，便沒辦法把木片合在一起變成木桶，因此在政治圈中，其多指團結大家的那個人，他會將不同立場的人「箍住」，凝結眾人。

▲超派炸雞。（圖／記者陳凱力攝）

三、超派

Toyz（劉偉健）先前爆料超哥旗下連鎖炸雞店疑似有「傾倒廢油」的情況，因此「超派」這2字就跟著大爆紅。由於「凶」的台語就讀作「派」，所以許多人也會故意用這2字揶揄別人很凶或很猛。

四、我沒K

若仔細聽鄭秀文的經典歌曲〈眉飛色舞〉，就會發現前奏有類似「我沒K」的聲音。事實上，這個用詞會爆紅，是因為網紅「雲南權妹」改編〈眉飛色舞〉，浮誇唱出恐龍扛狼、我沒K、不了biu。這些詞雖沒有特殊意義，但仍有不少人會掛在嘴邊。

五、海公牛

之前有個西班牙主播在播報氣象時不慎跌倒，於是飆出粗話「ay coño」，由於該詞聽起來像是「海公牛」，所以不少人都大玩此哏。而此詞的意思，則類似於英文的「Oh shit」。

六、茶碗蒸

去年有民眾在吃迴轉壽司時，與其他客人發生衝突，當下雙方互嗆，而穿著綠衣的刺青男子就說對方「看起來就像茶碗蒸」、「你看著我幹嘛」。

事後就有網友好奇「像茶碗蒸」是什麼意思？並且跟風用「茶碗蒸」開其他人玩笑。不過，當事人事後表示，那時是因為對方提及「我點個茶碗蒸有什麼問題啦」，他才會順著形容對方長得像茶碗蒸，並沒有特殊意思。

▲「不敢相信」是毛毛的口頭禪。（圖／金盞花大影業提供）

七、不敢相信

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在去年受到許多人喜愛，因為由林柏宏飾演的毛邦羽（毛毛）有「不敢相信」的口頭禪，因此這句話也隨著電影大爆紅，成為去年流行語。

值得一提的是，電影劇本原先沒有「不敢相信」的台詞，這句話是林柏宏自己想到的，而他先前受訪時坦言，他「也不知道為什麼會突然想到不敢相信這4個字」。

八、阿嬤饋咖

韓國女團 (G)I-DLE去年推出的主打歌〈Queencard〉紅遍全球，其中「I'm a Queencard」的歌詞超洗腦，吸引不少人跟著唱跳。而「阿嬤饋咖」就是其空語歌詞（透過諧音、類似發音的詞句改寫），成為去年流行語之一。

▲山道猴子的一生。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

九、莫忘初衷

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集大爆紅，其內容相當豐富，包含跑山、改車、貸款、被劈腿、愛情、友情等，引發共鳴。而男主角所穿的黑色衣服因寫著「莫忘初衷」4個字，所以除了「山道猴」一詞瞬間爆紅，「莫忘初衷」也被不少人掛在嘴邊。

十、瑪卡巴卡

有陣子常會在社群網站看到「瑪卡巴卡」一詞，其實這個詞語源自於兒童節目《花園寶寶》，瑪卡巴卡是此節目的其中一個角色，由於旁白在節目尾聲會陸續向每個角色道晚安，所以大家才會聽到所謂的「晚安，瑪卡巴卡」。

而這句話之所以會大爆紅，是因為韋禮安在金曲獎上，脫口「晚安，瑪卡巴卡」，所以就讓許多人也跟著這麼說。

▲黃老師。（圖／翻攝自微博）

十一、挖呀挖呀挖

武漢的幼兒園黃老師（抖音名稱：音樂老師花開富貴）有著大眼和精緻五官，去年她在抖音上傳〈小小花園〉的教唱影片後，吸引許多觀眾觀看，並跟著唱「挖呀挖呀挖」。

後來也有越來越多創作者跟拍〈小小花園〉的影片，洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」也成了流行語。

▲偉晉。（圖／翻攝自YouTube）

十二、我立刻要爆炸

男星黃偉晉先前透過直播大吐苦水，當時他浮誇直呼「我立刻要爆炸，我立刻要嘶吼！」逗樂不少粉絲，並爭相模仿。後來包含黃偉晉在內的男團「五堅情」還創作了歌曲〈立刻要爆炸 BOOOOOM 〉，再次掀起討論。

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