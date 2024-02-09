　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲2023年也有不少流行語出現。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每年都會出現新的流行語，像2022年就有很多人將「我沒了」、「Duck不必」、「降肉」掛嘴邊，《ETtoday新聞雲》也整理出2023年常見的流行用語，讓讀者過年可以秀一波，不怕和親戚家的小孩有代溝。

一、emo

[廣告]請繼續往下閱讀...

emo一詞取自「emotional」，emotional的意思其實就是情緒化，因此年輕人常會說「我emo了」、「突然emo」了，用來表示憂鬱、焦慮的情緒。

二、桶箍

去年總統大選前，「藍白郭」陣營曾展開會談，當時郭台銘稱自己是「桶箍」，引發外界好奇意思。

根據「教育部台灣閩南語常用詞辭典」，「桶箍」意思是「將木桶的木片箍住的鐵線圈或竹篾環」。另根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「箍桶」意思有二，一是「用竹篾或金屬圈將桶子的外圍圈﻿住」，二是「外圍有竹篾或金屬圈束緊的桶﻿子」。

據了解，若無桶箍，便沒辦法把木片合在一起變成木桶，因此在政治圈中，其多指團結大家的那個人，他會將不同立場的人「箍住」，凝結眾人。

▲▼超派雞排。（圖／記者陳凱力攝）

▲超派炸雞。（圖／記者陳凱力攝）

三、超派

Toyz（劉偉健）先前爆料超哥旗下連鎖炸雞店疑似有「傾倒廢油」的情況，因此「超派」這2字就跟著大爆紅。由於「凶」的台語就讀作「派」，所以許多人也會故意用這2字揶揄別人很凶或很猛。

四、我沒K

若仔細聽鄭秀文的經典歌曲〈眉飛色舞〉，就會發現前奏有類似「我沒K」的聲音。事實上，這個用詞會爆紅，是因為網紅「雲南權妹」改編〈眉飛色舞〉，浮誇唱出恐龍扛狼、我沒K、不了biu。這些詞雖沒有特殊意義，但仍有不少人會掛在嘴邊。

五、海公牛

之前有個西班牙主播在播報氣象時不慎跌倒，於是飆出粗話「ay coño」，由於該詞聽起來像是「海公牛」，所以不少人都大玩此哏。而此詞的意思，則類似於英文的「Oh shit」。

六、茶碗蒸

去年有民眾在吃迴轉壽司時，與其他客人發生衝突，當下雙方互嗆，而穿著綠衣的刺青男子就說對方「看起來就像茶碗蒸」、「你看著我幹嘛」。

事後就有網友好奇「像茶碗蒸」是什麼意思？並且跟風用「茶碗蒸」開其他人玩笑。不過，當事人事後表示，那時是因為對方提及「我點個茶碗蒸有什麼問題啦」，他才會順著形容對方長得像茶碗蒸，並沒有特殊意思。

▲▼林柏宏（左）與許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演人鬼冤家。（圖／金盞花大影業提供）

▲「不敢相信」是毛毛的口頭禪。（圖／金盞花大影業提供）

七、不敢相信

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在去年受到許多人喜愛，因為由林柏宏飾演的毛邦羽（毛毛）有「不敢相信」的口頭禪，因此這句話也隨著電影大爆紅，成為去年流行語。

值得一提的是，電影劇本原先沒有「不敢相信」的台詞，這句話是林柏宏自己想到的，而他先前受訪時坦言，他「也不知道為什麼會突然想到不敢相信這4個字」。

八、阿嬤饋咖

韓國女團 (G)I-DLE去年推出的主打歌〈Queencard〉紅遍全球，其中「I'm a Queencard」的歌詞超洗腦，吸引不少人跟著唱跳。而「阿嬤饋咖」就是其空語歌詞（透過諧音、類似發音的詞句改寫），成為去年流行語之一。

▲▼山道猴子的一生。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲山道猴子的一生。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

九、莫忘初衷

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集大爆紅，其內容相當豐富，包含跑山、改車、貸款、被劈腿、愛情、友情等，引發共鳴。而男主角所穿的黑色衣服因寫著「莫忘初衷」4個字，所以除了「山道猴」一詞瞬間爆紅，「莫忘初衷」也被不少人掛在嘴邊。

十、瑪卡巴卡

有陣子常會在社群網站看到「瑪卡巴卡」一詞，其實這個詞語源自於兒童節目《花園寶寶》，瑪卡巴卡是此節目的其中一個角色，由於旁白在節目尾聲會陸續向每個角色道晚安，所以大家才會聽到所謂的「晚安，瑪卡巴卡」。

而這句話之所以會大爆紅，是因為韋禮安在金曲獎上，脫口「晚安，瑪卡巴卡」，所以就讓許多人也跟著這麼說。

▲▼「挖呀挖老師」爆紅！直播2天收10年幼師收入　武漢黃老師被錢砸哭果斷辭職。（圖／翻攝微博）

▲黃老師。（圖／翻攝自微博）

十一、挖呀挖呀挖

武漢的幼兒園黃老師（抖音名稱：音樂老師花開富貴）有著大眼和精緻五官，去年她在抖音上傳〈小小花園〉的教唱影片後，吸引許多觀眾觀看，並跟著唱「挖呀挖呀挖」。

後來也有越來越多創作者跟拍〈小小花園〉的影片，洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」也成了流行語。

▲偉晉「我立刻爆炸」迷因翻紅！　被噴態度差傻眼了：有必要這樣嗎。（圖／翻攝自YouTube）

▲偉晉。（圖／翻攝自YouTube）

十二、我立刻要爆炸

男星黃偉晉先前透過直播大吐苦水，當時他浮誇直呼「我立刻要爆炸，我立刻要嘶吼！」逗樂不少粉絲，並爭相模仿。後來包含黃偉晉在內的男團「五堅情」還創作了歌曲〈立刻要爆炸 BOOOOOM 〉，再次掀起討論。

您可能感興趣｜

►觸、WML是什麼？回顧「2022流行語」　一票看懂爆共鳴：我還沒老

ET快訊
快訊／鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」
快訊／除夕夜兇殺命案！　男遭刺殺慘死
快訊／新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一
快訊／白沙屯媽祖「四季籤」揭曉　ETtoday祝讀者錢錢龍總
他看紅白急喊「快打給黃偉晉叫他別吃地瓜球」！釣出本尊回應
劉謙隔5年重回春晚！「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜
大年初一3招開運　零成本迎好運
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

待業妹身上剩7千懊惱「過年紅包怎辦」　眾人提1方法：父母會接受

謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝光被讚爆

過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財　雙子被貴人關照

龍轉乾坤！2024年4星座好運爆棚　升職加薪財運旺

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

待業妹身上剩7千懊惱「過年紅包怎辦」　眾人提1方法：父母會接受

謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝光被讚爆

過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財　雙子被貴人關照

龍轉乾坤！2024年4星座好運爆棚　升職加薪財運旺

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

搭機還在低頭追劇？TikTok爆紅小訣竅　「嘔吐袋」讓你解放雙手

盤點NBA近三屆龍年選秀！千禧年「野獸狀元」領軍卻沒巨星

劉謙隔5年重回春晚！10分鐘魔術秀「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

北韓若0.001毫米領土遭侵犯　金正恩：將使用超強力量殲滅南韓

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

4大學今年確定倒閉！「全台唯一設計類」科大停辦

哥哥「娶弟弟老婆」！她曝亂倫內幕

更多熱門

相關新聞

下班前「脫口3字」惹火主管！　一票搖頭

下班前「脫口3字」惹火主管！　一票搖頭

工作比較忙碌的時候，可能就會對同事說聲「辛苦了」，但這3個字可以對主管說嗎？近日有網友發文表示，同事因為拍了主管屁股，並說「辛苦了」，結果就被瞪、被趕出辦公室，真的不能對主管說「辛苦了」嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

回顧2023房產大事件　打房一波波！房價所得比仍創新高

回顧2023房產大事件　打房一波波！房價所得比仍創新高

年輕人留言：處嗎？　意思揭曉：是動詞

年輕人留言：處嗎？　意思揭曉：是動詞

一堆人把「1流行語」掛嘴邊！　他超問號

一堆人把「1流行語」掛嘴邊！　他超問號

不輸芭比Q！一票人狂喊「這6字」太洗腦

不輸芭比Q！一票人狂喊「這6字」太洗腦

關鍵字：

流行語用詞2023年回顧

讀者迴響

熱門新聞

春晚名單6台灣藝人公開！

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面