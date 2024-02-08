快訊／傳抖內嗆陳沂　超哥發聲明澄清：嚴重影響名譽及形象

▲陳沂在記者會上轟超哥施暴亂象，擔憂會造成模仿效應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅陳沂日前在台北街頭慘遭21歲黃姓男子毆打，隔天召開記者會，當場痛哭失聲，控訴黃男「預謀犯案」，並擔憂網紅超哥打Toyz的事情會造成模仿風潮。有媒體報導，有疑似超哥名字的帳號在直播內留言嗆聲，逼得超哥本人出面發文澄清。

超哥因聽到Toyz說「醋飯難吃」就氣急開揍，隨後以5萬元交保，並在記者面前坦言再發生一次，還是會用「超派鐵拳」打人。事後，陳沂在記者會上提到此事，擔憂社會大眾會以為暴力可行，而出現模仿行為。

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期間，一名使用超哥名字的帳號加入記者會的線上直播，並抖內2次330元說，「靠臭人來月收破百（萬），沒有別的技能只能靠貶低別人來增加自己收入，任何事都有風險，高風險高投報」、「全台灣就陳沂跟Toyz被打？Why？」吸引部分媒體報導。

▲網紅超哥。（圖／翻攝自超哥FB）



對此，超哥8日發出聲明表示，「有關近日新聞報導：本人在陳沂直播記者會聊天室抖內2次330元並留言怒轟陳沂等內容。本人鄭重澄清上開行為均與本人無涉，該留言內容為有心人士冒名製作並據以惡意對外散布，該內容已嚴重影響本人名譽及形象，望各界報章媒體與個人勿在未確實查證下轉傳、散布該不實對外紀錄及內容，以免觸犯刑法加重毀謗罪之刑責。」

網友看完紛紛留言，「神隱超派」、「超派！你出現了超派」、「華人超派」、「支持超派選市長，讓市民都能擁有正義鐵拳」、「超哥神隱那麼多天，總算肯出來了嗎」、「愛超哥」、「支持超派鐵拳哥」。