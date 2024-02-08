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獨／道長「肩長石頭」手不舉！醫清創救黃金左手…他重出江湖謝恩

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名黃姓資深道長長期都要高舉法器做法事，日前突然肩膀疼痛難耐，他忍著鑽骨之痛繼續做法一個多月，經主家介紹才就醫，檢查發現因長期高舉手部造成肌腱受損，左肩膀內出現一個鈣化點，經手術治療並復健後，3周後便重出江湖出任務。

▲▼道士跌倒手不舉 。（圖／記者許宥孺攝）

▲黃姓道長檢查出「肩膀長石頭」，導致手部不適舉不起法器 。（圖／記者許宥孺攝）

現年65歲的黃姓道長表示，他小時候後因緣際會接觸道士這份工作，並拜師學習道法，一做就是50多年。3個多月前，從主家工作結束離開，騎機車過程中不慎被腳踏墊上的安全帽絆倒，他趕緊用手撐地，雖然沒有受傷，不過此後左肩膀開始覺得卡卡的，穿道服、踏步法、操作法器都變得遲鈍，左手抬高到某個角度就如鑽骨之痛，「但都是安排好的工作，也只能忍痛上陣」。

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▲▼道士跌倒手不舉 。（圖／記者許宥孺攝）

▲道長就醫檢查，發現因工作長期高舉手臂，肩膀長出一顆鈣化點 。（圖／記者許宥孺攝）

有次工作中，主家發現黃姓道長手部不適便介紹他就醫，他找上七賢脊椎外科醫院，經X光診斷，發現他左側肩膀鈣化，當時先接受藥物治療但僅獲緩解，仍無法應付工作量。醫師懷疑疑似肌腱可能破損，因此又安排他接受核磁共振檢查，所幸道長單純是鈣化點較大，才讓他活動受限。

收治病例的七賢脊椎外科醫院運動醫學科主任吳宗哲表示，黃姓道長就診時，指出左手痛了一個月，晚上睡覺也不舒服，他當下即判斷，通常是肩關節發炎和肌腱問題，經X光片看出他左肩膀有顆1.61公分的石頭，而這通常是慢性發炎導致的結果，若不處理鈣化點還可能繼續變大。

▲七賢脊椎外科醫院運動醫學科主任吳宗哲。（圖／記者許宥孺攝）

▲七賢脊椎外科醫院運動醫學科主任吳宗哲。（圖／記者許宥孺攝）

吳宗哲說，黃姓道長也很乾脆，回診時表明願意接受清創手術，術後第7天手部就恢復以往活動，而他也努力復健，「黃金左手」術後2周就恢復功能，第3周便重出江湖，目前持續回診復健。

吳宗哲指出，鈣化性肌腱炎可能是舊傷，或是長期在不正當的勞動環境下造成，造成肩膀鈣化的職業，可能是需要搬東西或手部上舉的姿勢，由於道長的工作需要長期舉手，研判與道長的職業有關係。而鈣化問題可大可小，有些患者沒發作也不會覺得不適，一旦發炎，患者活動就會受到影響，不斷的發炎，肌腱也會慢慢受到破壞，最後佔據關節的活動空間。

▲▼道士跌倒手不舉 。（圖／記者許宥孺攝）

▲道長接受手術後目前繼續復健，現已回到工作崗位。（圖／記者許宥孺攝）

吳宗哲說，剛開始道長並未表明自己的職業，僅說有時候會搬東西，有時候會長時間舉手，經過細問，道長才透露自己的行業，當下著實有嚇了一跳，確實滿罕見，也證實是工作上這些動作造成手部不適。

黃姓道長受訪時特別感謝吳宗哲醫師解決他的手部困擾，而被記者問到，如果能在過年前替醫師「安太座」，也是另類的感謝方式，不過黃姓道長笑說，怕醫院場合大家會避諱，還是先不要了。

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