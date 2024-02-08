扯爆畫面曝！「把小孩塞後車廂」路上趴走　警出手開罰…駕駛慘了

記者翁伊森、賴文萱／嘉義報導

近日有民眾開車在嘉義街頭目擊，一輛汽車後車廂內放著一輛腳踏車，原以為這是車門關不起來的原因，沒想到再仔細一看，裡頭還有一名小孩被塞在裡面，民眾見狀直言「真的太誇張！」，並拍下影片向警方檢舉。對此，嘉義警方將依法開罰，另外，嘉義市社會局表示，此舉已違反兒少法，將請行為人到案說明。

▲「小孩被塞後車廂」路上趴走，民眾見狀氣炸。（圖／記者翁伊森翻攝）

事件發生在7日嘉義吳鳳南路與軍輝路口，當時有民眾在路上看見一輛汽車行駛在路上，原先目擊者只注意到後車廂載著腳踏車導致車門關不起來，但仔細一看居然驚見一名小孩也被塞在後車廂內，而且神情看似驚恐。目擊民眾發現後立即攔車告訴駕駛，但駕駛卻不理會，隨後民眾則拍下影片檢舉。

▲把「小孩塞後車廂」路上趴走，無良父不聽勸慘了。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，嘉義市社會處處長李思賢表示，該行為涉嫌違反兒少權法第49條第15款，最高可處6萬到60萬元罰鍰，目前也針對影片中的車牌號碼請警方協助調閱車籍資料，請行為人到案說明。

嘉義市警局交通隊副隊長江志慶則指出，該行為違反道路交通管理處罰條例第30條第3項及第7項規定，可處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。