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吃威而鋼軟趴趴他氣壞檢舉！揪出7旬翁賣假藥...法官硬起來判囚

▲▼威爾剛,藍色小藥丸,壯陽藥。（圖／翻攝自pixabay）

▲男性民眾赴藥局買威而鋼發現「怪怪」向上檢舉，抓出賣假藥洪姓男子。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

吃到假的拳頭都硬了！有男性民眾吃威而鋼準備提振士氣，孰料提槍上陣後卻垂頭喪氣，一氣之下跑去檢舉藥商，原廠壯陽藥商派員到販賣藥局調查，發現竟是軍校畢業的洪姓男子將偽藥予林姓女友人，林女再轉售給該藥局，憤而提告。士林地院審結，依藥事法處洪姓男子有期徒刑6月。

起訴指出，70歲洪姓男子2022年從不明處取得某醫藥公司合法代理的威而鋼，以1瓶1200元，陸續販賣給林姓女友人共30瓶，林女再轉販售給苗栗某藥局，男客人買了之後，察覺有異檢舉，醫藥公司直接報案提告。

偵查時，洪男表示，是將威而鋼分2次賣給林女，林女也坦承是在2021年3月、4月，一次都買10瓶，檢方再據檢舉民眾、藥局負責人證述及仿威而鋼檢驗報告等，依法起訴。

法官審酌洪男明知偽藥「威而鋼」來路不明，若消費者服用後，可能嚴重危害社會大眾身體健康，並侵害該商標權人的權益，竟為圖牟利而販賣，念及犯後坦承，先前也曾販賣過假威而鋼遭判處有期徒刑6月，緩刑4年確定前科，兼衡其士官學校畢業，離婚，靠撫養金維生，目前罹患口腔癌、心臟病等，依違反藥事法「販賣偽藥罪」，處有期徒刑6月，未扣案犯罪所得2萬4000元沒收。

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