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社會 社會焦點 保障人權

重要節日安全維護！北市破2毒品工廠　警政署長黃明昭親頒慰問金

▲▼警政署長黃明昭在重要節日安全維護次日，即前往北市刑大頒發慰問金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局重要節日安全維護工作首日，即破獲2起毒品工廠，警政署長黃明昭親頒慰問金。（圖／記者邱中岳翻攝）

農曆春節將至，重要節日安全維護工作也在1日起跑，內政部警政署署長黃明昭於2日親臨本局刑警大隊，主持「加強重要節日訪視工作」高層督導座談會，會中嘉勉本局同仁前於總統選舉期間對於治安工作的付出，有鑒於北市率先破獲2起毒品工廠，也在會後頒發慰問金。

警政署長黃明昭也在會後，頒發2024年加強重要節日安全維護工作慰勉金，以激勵同仁士氣，慰勉基層員警辛勞，黃明昭於會中指北市警局於春節期間，應以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸。

首先，在「治安平穩」部分，應注意歹徒利用工地施工方式攀爬或鑽洞侵入金融機構或珠寶店行竊，並於年貨大街及賣場等人潮聚集處所規劃防扒竊勤務，保護民眾財產安全。

▲▼警政署長黃明昭在重要節日安全維護次日，即前往北市刑大頒發慰問金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署長黃明昭在重要節日安全維護次日，即前往北市刑大頒發慰問金。（圖／記者邱中岳翻攝）

其次，在「交通順暢」部分，應注意轄內火車站、交流道及轄區觀光景點，期前規劃交通疏導勤務，確保交通順暢。

最後，在「民眾安心」部分，應強化護鈔、尋找失蹤人口、協助弱勢家庭紓困或轉介社福單位等工作。

北市警局也將落實重要節日安維工作「建立無毒家園」精神，要求各單位建立社區友善通報網，透過清源專案加強掃蕩製毒或分裝場及查緝k他命。

北市警局也於重要節日安維工作首日，即率先破獲前2件毒品分裝工廠案，並查獲各類施持用毒品108人、拘禁人頭帳戶6件7人、警示帳戶暨失蹤人口3人、掃蕩黑幫3件及各類賭博案件8件。

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