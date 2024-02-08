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迎新年擺脫貧窮！5大窮氣習慣藏衰尾　避開轉運一整年

▲▼慣性貧窮,富人,窮氣習慣。（圖／取自付費網站photoAC）

▲新春許願「財運旺、賺大錢、錢財滾滾來」！（圖／取自付費網站photoAC）

記者楊智雯／綜合報導　

每年新春許願都是許下「財運旺、賺大錢、錢財滾滾來」，明明每天都很努力，為什麼離財富自由的理想生活還是很遙遠？作家馬德說所謂窮氣，就是把人性中的卑劣，養成了生活中的習慣，以下的5大易生窮氣習慣，當窮氣生起時就會很難翻身，改變思想心態，調整價值觀、信念，將窮字從你的字典中徹底刪除！

1 嘴窮：愛找藉口、習慣推責
成功的人不會輕易找藉口，他們知道推卸責任只會讓問題變得更複雜，遲到了、犯錯了、業績不夠好都有藉口的人，漸漸的就不想再積極努力，工作也不再敬業，就很難累積財富，富人在面對問題時是評估風險，而不是逃避，他們仔細的對待風險、衡量風險與潛在風險，知道成功就掌握在自己的手上。

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2 眼窮：貪小便宜
有些人與人合作，處處佔便宜，還覺得自己很聰明，沾沾自喜，為了追求眼前的小利益卻不顧長久之計，例如只要看到特價就一定要買才覺得有賺到，但是一整年下來累積的錢卻是好幾萬，買回來的東西又不是要用的，常常堆在那裡生灰塵，或是與人合作為了小利益背棄朋友，之後他人有機會也不會再找你合作，就會陷入困境而難以掙脫。

3 心窮：拒吃苦
許多人找工作不順利，是因為想找一份做得少、賺得多的工作，對工作挑三揀四，從根本上忽略工作機會本身的價值，富人不是只看賺到的薪水，而是知道怎麼用賺到的錢去創造更多的財富，累積財富沒有捷徑，只能一步一步踏出成就。

4臉窮：只重面子
過度在意別人的眼光，為了維護面子不該請的也請了裝大方，只換來空虛的裡子，陷入一種不理智的狀態，執著錯誤的決定而無法往前邁進，當發現某個選擇不再符合目標或不再帶來滿足時，應該勇敢的放棄，專注在追求更豐盛和有意義的生活，可以幫助我們保持高效的意志力。

5. 腦窮：只想一夕致富
在富人眼中賺錢是長期的事，多數富翁都是慢慢從小累積，當只想著一夕致富的「好運」降臨，認為財富會從天而降，這種想法更會困住人無法更有行動力，並且沒有控制能力，讓人陷入貧窮的圈子而不自知，因為大多的千萬富翁都是靠著自律與勤奮打造財富。

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