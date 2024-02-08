春節出遊不想人擠人　新竹峨眉秘境賞大佛

▲峨眉湖美景。（圖／翻攝峨眉鄉公所，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣的峨眉鄉是純樸的客家鄉鎮，不僅擁有美麗的湖光山色，還有老街、茶廠、大佛等歷史人文，全台知名的峨眉湖，可以搭船環湖，也可漫步環湖步道、吊橋欣賞風光，是許多人春遊的秘境景點。

峨眉湖位於新竹縣峨眉鄉富興村與湖光村交接處，但峨眉湖卻不是天然湖泊，其實是台灣第一座由國人自行設計興建的水庫，真正的名稱為大埔水庫，主要用於供應灌溉及工業用水，也具有防洪功能。由於峨嵋湖四周青山環繞，山色水光一片美景，2000年內政部解除了水庫保護令，才讓峨眉湖開始發展觀光，也成為遊客尋幽探勝的景點。

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▲從吊橋上近覽峨眉湖，遠眺獅頭山、鵝公髻山及五指山，走上一圈收獲滿滿。（圖／新竹縣政府提供）



還沒走進峨眉湖，遠遠的就被群山環繞的大佛吸引目光，這座由純青銅打造、總高度72公尺，不僅是台灣最高佛像，更是全世界最高的青銅彌勒佛像，彌勒大佛的所在處其實是彌勒大道天恩彌勒佛院的道場，不過場內也開放免費參觀，民眾可事先上網預約，或者在周末假日的時候前往排隊進場，由場內人員進行專業解說。

與其他商業氣息濃厚的景區不同，峨眉湖清幽且大多保留原始面貌，除了湖畔的全台最高彌勒大佛，與湖泊形成一幅美麗的畫像，還有一座全長3.5公里的環湖步道，走在步道吸收大自然菁華，一邊吹著舒暢的涼風，一邊漫步賞景，讓平常忙碌的現代人，短暫獲得壓力的釋放。

▲環湖步道修整完善、平坦好走，很適合健行、騎自行車。

沿著風光明媚的湖畔走，可以看到油桐樹及白鷺鷥成群棲息，湖中有布袋蓮及多種水生植物，生態豐富，且環湖步道修整完善、舒適，步道平坦好走，很適合一般沒有運動習慣的人或者腳力不好的小朋友、長輩。

湖上還有聯結附近村落的細茅埔吊橋，吊橋位處富興村與湖光村交界處，是當時興建大埔水庫時，為了方便兩岸往來的交通，修築了細茅埔、馬山、石井、獅頭坪與赤柯坪等五座吊橋，只是現在僅保留細茅埔這座老吊橋。

在吊橋上近覽峨眉湖，遠眺獅頭山、鵝公髻山及五指山，來到峨眉湖走上一圈收獲滿滿，如果意猶未盡，再往前還有富興老街、十二寮休閒農業園區、十二寮山登山步道、大埔水庫壩頂等景點，新春期間如果不想到遊樂景區人擠人，峨眉湖是個不錯的選擇。

▲峨眉湖畔的青銅大佛。（圖／翻攝參山國家公園管理處網站）