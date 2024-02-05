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春節親子相揪共遊好去處　桃園老街溪河川教育中心不打烊

▲桃園老街溪河川教育中心春節不打烊！

▲桃園老街溪河川教育中心春節不打烊。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節假期將至，桃園市教育局5日表示，老街溪河川教育中心除了除夕休館外，新春初一到初五園區不打烊，從早上9時至下午5時都開放民眾參觀，並辦理新年主題式活動，歡迎大家與親朋好友相揪共遊，一同認識老街溪。

教育局表示，為迎接農曆新年，老街溪河川教育中心於春節期間辦理一系列活動，初一至初五每日下午2時至3時，活動內容如下：初一「大年初一迎福氣」，大家作伙來領取可愛水寶寶春聯，喜氣的春聯帶給大家新年好福氣；初二「霹哩啪啦賀新年」，動手利用回收的衛生紙捲筒製作可愛的鞭炮造型筆筒，為家中角落增添過年氣氛。

▲桃園老街溪河川教育中心春節不打烊！

初三「青龍吐珠好運到」，在午後時光欣賞一場綠色電影，一同領略大自然的壯闊與豐富生態；初四「金龍賀歲福氣滿全家」，發揮創意玩黏土，製作龍年意象小物，祈願新的一年好運亨通；初五「花開富貴平安過新年」，動手揮毫寫書法，為家中妝點新年掛飾；以上活動因場地空間和手作材料有限，提醒民眾儘早到現場參加活動。

▲桃園老街溪河川教育中心春節不打烊！

老街溪河川教育中心於101年成立，是全國第一座以河川為主題並通過環保署認證的環境教育設施場所，館區分為戶外園區、故事館及生態教育館三大區塊，「戶外園區」以實際的地貌呈現老街溪改造的生態工法，紀錄老街溪改造的歷程；「老街溪故事館」運用傳統的建築空間，展示珍貴豐富歷史照片，連結老街溪畔的過去、現在與轉變；「河川生態教育館」則透過文字解說、影音互動裝置以及實體模型，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。

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關鍵字：

春節遊桃園老街溪河川教育中心

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