數位部推出「綠色春聯」免費送　唐鳳親自示範要貼哪

▲數位部推出「綠色春聯」。（圖／翻攝數位發展部臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆新年將至，其中年前最重要的一環就是貼上新春聯。對此，數位發展部7日推出最新的「綠色春聯」，並由數位發展部部長唐鳳親自示範該貼在哪，吸引不少網友討論。

數位發展部7日在臉書發文表示，「數位部龍年龍重推出2024龍無bug 斗方春聯！那要怎麼用呢？唐鳳部長親自示範給你看：這款春聯最適合貼在機房、電腦、印表機......等，任何你希望順順利利、一路綠燈的所在」，而該春聯使用綠色，疑似在致敬「綠乖乖」能讓電器不當機的傳說。

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此外，數位發展部也免費開放給民眾使用，讓大家可以下載後到超商付費列印，「讓自己成為春聯自由的春聯富翁！數位部也在此祝褔各位人中之龍，不論是生活、工作、學業、電腦和手上正在寫的程式，運作起來都順利、綠燈、沒有bug，棒棒棒棒棒布雷棒！」

網友看完紛紛留言，「可以出乖乖聯名款了」、「我去超商印出來了！好方便」、「我只服乖乖」、「我印出來貼電腦了，之後再炸C槽我就請數位發展部幫忙debug」、「在搞這玩意兒之前要不要先搞清楚這東西有啥典故」、「傳統上，綠色春聯是家中有人過世兩年的家庭在用的」、「你們不知道綠色春聯的意思嗎？上次900芯的黃春聯你們都沒看嗎」。

由於綠色春聯惹議，數位發展部表示，「謝謝提醒，但之所以是綠色是希望一路綠燈、運轉順利的意思喔」，並強調綠色春聯的設計等費用都是部長唐鳳自費。