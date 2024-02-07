美俄在安理會互槓！控「使用9枚北韓飛彈」射烏克蘭　俄代表怒斥

▲美國常駐聯合國副代表武德。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄後，北韓與俄羅斯在軍事領域上加緊合作，透過向俄軍提供導彈等武器，換取俄羅斯技術協助。美國在聯合國安理會痛批，莫斯科在俄烏戰場上至少使用9枚由北韓提供的飛彈；至於俄羅斯則反控，美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈是造成俄國運輸機失事的直接幫兇。

根據《路透社》、《美國之音》，美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）於當地時間6日在聯合國安理會上，當著15個安理會成員國代表的面前嚴厲指控俄羅斯，稱俄羅斯向烏克蘭至少發射了9次以上、由朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓）所提供的導彈。

伍德表示，「俄羅斯和朝鮮（北韓）必須為他們的行為負責！他們長期以來破壞了聯合國安理會決議所制定的義務。俄羅斯非法取得武器、北韓成功取得潛在性技術，不僅嚴重破壞區域穩定和核武禁擴條約，更嚴重損害全球對聯合國安理會的信任。」

▲烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室展示飛彈殘骸，認為該枚飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則在安理會上駁斥伍德的說法，並指控美國所製造的愛國者地對空飛彈，才是造成俄軍大型運輸機伊留申-76（Il-76）失事墜毀的直接性幫兇，他們掌握華府「無可辯駁」的證據，證據顯示烏克蘭如何使用美國提供的愛國者飛彈擊落這架失事的運輸機。

俄羅斯更聲稱，烏克蘭才於上周六（3日）使用西方所提供的火箭，襲擊了目前由俄羅斯掌控的烏克蘭東部，該地一間麵包店和餐館在遭到烏軍轟炸後，造成至少28人死亡。

烏克蘭駐聯合國代表德沃爾尼克（Serhii Dvornyk）則指控，俄羅斯濫用聯合國安理會，試圖透過安理會「傳播假消息」。