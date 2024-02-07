武陵場櫻花季2／8開跑 和平警分局設置機動派出所

▲武陵櫻花祭將至，和平警分局在武陵農場設置機動所，維護交安並宣導反詐反毒新知。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

113年武陵農場櫻花季期間自2月8日起至2月29日止，為期22天，為維護花季及春節期間治、交安，提升為民服務效能，和平警分局於昨（6）日10時在武陵遊客中心前設置機動派出所，即時提供民眾各項交通、治安宣導諮詢及服務，員警藉闖關遊戲與民眾互動，寓教於樂，提醒民眾賞花之餘，注意交通安全及識詐、反毒新知。

和平分局呼籲，賞花旅遊應先查詢管制措施，盡量搭乘大眾運輸交通工具，如自行開車應注意交通安全，山區道路狹窄蜿蜒，行前請檢查車輛、加滿油（電），開啟大燈提醒來車，另提醒「酒後不開車、不闖紅燈、不超速、不跨越雙黃線」，「無號誌路口應停讓，確認安全再通過」，「車輛請停讓行人，行人請走行人穿越道，不在路段中任意穿越道路」，謹守「充分休息再上路，提早出門不趕路」，希望大家快快樂樂出門、平平安安回家。

和平警分局提醒青少年，勿任意食用來路不明糖果、飲料，以免勿觸毒品，不代為提款打工，以免輪為詐欺車手。民眾接獲可疑來電應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，切勿接到不明來電，就依電話指示操作ATM；若想了解更多犯罪預防宣導訊息可加入該分局臉書粉絲團，即可隨時接收最新資訊。